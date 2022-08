Weltmeister 'Umut' verlängert bei RB Leipzig

FIFA-Weltmeister Umut 'Umut' Gültekin bleibt Leipziger. Wie RB am Samstag vor Anpfiff der Bundesligapartie gegen Wolfsburg bekanntgab, verlängert Gültekin sein Arbeitspapier bis 2025.

Damit gelingt den Sachsen nach der Verlängerung von FIFA-"Wunderkind" Anders 'RBLZ_Vejrgang' Vejrgang und Trainer Daniel 'Fehrminator' Fehr der dritte Coup binnen kürzester Zeit.

Gültekin zählte in den vergangenen Jahren zu den absoluten Ausnahmespielern der FIFA-eSport-Szene. 2021 gewann er die Einzelmeisterschaft der Virtual Bundesliga (VBL), die Titelverteidigung missglückte dieses Jahr nur knapp. Dafür sicherte sich 'Umut' in dieser Saison mit den Roten Bullen die Club Championship der VBL.

WM-Krone in Kopenhagen

Sein Meisterstück gelang dem 19-Jährigen schließlich in Kopenhagen. Gemeinsam mit Trainer Fehr gewann er bei seiner ersten Teilnahme am FIFAe World Cup direkt den Titel. In einem packenden Endspiel bewahrte er die Nerven und setzte sich im Elfmeterschießen gegen Nicolas 'Nicolas99FC' Villalba durch.

In Leipzig wird man freilich darauf hoffen, die gemeinsame Erfolgsgeschichte auf individueller wie auch mannschaftlicher Ebene fortzusetzen. Personell steht dem nun nichts mehr im Wege.