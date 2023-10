Weltmeister-Trainer Vilda übernimmt Marokko

Anfang September wurde Jorge Vilda in Spanien entlassen, nun hat der Weltmeistercoach einen neuen Trainerjob - in Marokko. Wie der dortige Verband am Donnerstag mitteilte, wird der Spanier am Sonntag vorgestellt. Der Vertrag habe zunächst eine Laufzeit bis 2027, schrieb die Zeitung "Mundo Deportivo".