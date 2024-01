Weltmeister-Trainer Brand: "Das Halbfinale sollte drin sein"

Er weiß, wie es geht: 2007 hat Heiner Brand mit Deutschlands Handballern im eigenen Land die WM gewonnen. In einem Interview erklärt der 71-Jährige, was er dem DHB-Team nun bei der Heim-EM zutraut - und warum eine Medaille so wichtig wäre.

Der frühere Weltmeister-Trainer Heiner Brand traut den deutschen Handballern bei der Heim-EM Großes zu. "Das Halbfinale sollte sicherlich drin sein", sagt der 71-Jährige gegenüber "handball-world": "Eine Medaille wäre noch besser und würde uns sehr gut tun. Gerade, weil unsere sogenannten Konkurrenzsportarten wie Basketball oder Eishockey zuletzt gut abgeschnitten haben. Eine Medaille würde dem Handball darum eine positive Aufmerksamkeit bescheren." Die Basketball-Nationalmannschaft etwa hatte im vergangenen Jahr sensationell die Weltmeisterschaft gewonnen.

Zu den Favoriten zählt Brand die DHB-Auswahl beim am 10. Januar startenden Turnier trotz des Heimvorteils aber nicht. "Man ist zwar kein Favorit, und man hatte in den letzten Monaten den Eindruck, dass ein paar Teams uns leistungsmäßig davongezogen sind. Aber das ist kein uneinholbarer Vorsprung", sagt der Weltmeister-Coach von 2007. "An guten Tagen können wir jeden schlagen. Mit der Unterstützung unseres Publikums ist Vieles möglich."

"Man braucht auch das Quäntchen Glück"

Trotz des Heimvorteils vermeiden Bundestrainer Alfred Gislason und die DHB-Verantwortlichen bislang konkrete Zielformulierungen. Brand kann das verstehen. "Dass ein Trainer kein direktes Ziel ausgibt, ist ganz normal. Von Seiten der Verantwortlichen meint man vielleicht, dass man so den Druck wegnehmen kann", sagt er - und fügt lachend an: "Der Druck ist aber sowieso da beim Heim-Turnier."

Brand sollte es wissen - den WM-Titel 2007 hatte er mit der DHB-Auswahl in Deutschland gewonnen. "Wir hatten damals auch von Anfang an Druck. Das hat man schon im Eröffnungsspiel gegen Brasilien gesehen, wo wir uns irgendwie durchgewurschtelt haben, dann hatten wir eine Niederlage gegen Polen", erinnert sich Brand.

"Es war also ein holpriger Start, später kam dann auch das Quäntchen Glück dazu. Das braucht man dann auch." Bei der kommenden EM wird Brand unter anderem beim Auftaktspiel der deutschen Mannschaft am 10. Januar in Düsseldorf dabei sein. Außerdem will er sich einige Spiele des DHB-Teams in Berlin und Köln anschauen.