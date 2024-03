Weltmeister testen erneut gegen Wembanyama & Co.

Die deutsche Basketball-Weltmeister fiebern dem olympischen Turnier entgegen. Am Dienstag gab der DBB bekannt, dass es einen zweiten Härtetest gegen Frankreich geben wird.

Deutschlands Basketball-Weltmeister treffen in der Olympia-Vorbereitung noch ein zweites Mal auf Gastgeber Frankreich. Wie der Deutsche Basketball-Bund (DBB) am Dienstag mitteilte, geht es zwei Tage nach dem ersten Test am 6. Juli in Köln für das Team von Bundestrainer Gordon Herbert in Montpellier erneut gegen die Franzosen, die unter anderem mit NBA-Top-Rookie Victor Wembanyama von den San Antonio Spurs aufwarten könnten.

Neben den Duellen mit Frankreich ist aktuell noch bekannt, dass Kapitän Dennis Schröder und Co. im Vorfeld der Sommerspiele in Paris (26. Juli bis 11. August) am 22. Juli in London gegen Titelverteidiger USA testen. Nach der schmachvollen Niederlage gegen Deutschland im WM-Halbfinale des Vorjahres haben sich zahlreiche Superstars wie LeBron James zu einer Olympia-Teilnahme bereit erklärt.

Auslosung am Dienstag

Am Dienstagabend werden in einer Auslosung die Gruppen beim olympischen Turnier ermittelt. Den USA geht Deutschland dabei zunächst aus dem Weg. Ein Duell mit Vize-Weltmeister Serbien ist in der Gruppenphase jedoch schon möglich.