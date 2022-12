Weltmeister soll bleiben - Rolfes plant "fest mit Palacios"

Geht es nach den Wünschen der Leverkusener Verantwortlichen, würde Bayer 04 im Winter vor allem in der Defensive nachbessern. Doch dafür müsste der Klub auch Spieler abgeben. Der frisch gebackene Weltmeister Exequiel Palacios ist dafür allerdings explizit kein Kandidat.

Ein WM-Turnier ist immer auch ein großes Schaulaufen. Wer auf der Weltmesse des Fußballs brilliert, kann seinen Marktwert schnell vervielfachen. Für Leverkusens argentinischen Nationalspieler Exequiel Palacios trifft dies zwar nicht wirklich zu, weil der 24-Jährige nur zu drei Einsätzen als Einwechselspieler kam. Dennoch ist der Weltmeister natürlich interessant für andere Klubs.

So halten sich seit einigen Tagen hartnäckige Gerüchte, dass der FC Turin den Achter verpflichten möchte. Aus Leverkusener Sicht ist dies allerdings kein Thema, wie Simon Rolfes versichert. "Wir planen fest mit Pala. Das ist der Stand. Und wir hoffen, dass der Weltmeistertitel ihm Auftrieb gibt", sagt der Geschäftsführer über den bis 2025 an den Werksklub gebundenen Akteur.

Abwegig wäre der Gedanke, Palacios zu verkaufen, nicht. Schließlich sind Leverkusener Transferaktivitäten auf der Zugangsseite in diesem Winter zu einem großen Maße auch davon abhängig, ob Bayer selbst noch Spieler abgibt.

Aranguiz ist erster Kandidat

Bei mit Palacios insgesamt fünf Achtern, die allesamt Kandidaten für die Doppelsechs sind, liegt es nahe, dass Bayer aus diesem Bereich einen Spieler verkaufen könnte. Zumal ein echter Sechser, ob jetzt oder im Sommer, auf der Einkaufsliste weit oben steht. Doch wenn einer von Leverkusens fünf Achtern im Winter geht, dann wohl Charles Aranguiz, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, und der schon im Sommer nach Südamerika zurückkehren wollte.

Nur wenn einer aus dem Quintett abgegeben wird, kommt die Verpflichtung eines defensiven Mittelfeldspielers nicht nur aus finanziellen Gründen infrage. Denn noch ein Akteur für die defensive Zentrale würde die Kaderhygiene schwierig bis unmöglich gestalten aufgrund der dann drohenden zu hohen Zahl an unzufriedenen Profis.

Es wäre also keine Überraschung, wenn der von Trainer Xabi Alonso gewünschte Sechser erst im Sommer in Leverkusen aufschlägt. Selbst bei einem Winterwechsel von Aranguiz sähe man sich bei Bayer nicht unter Zugzwang. Schließlich hat man gegenüber dem Sommer mit dem im Oktober unter dem neuen Trainer auferstandenen Nadiem Amiri einen flexiblen Spieler als quasi neue Alternative im Mittelfeld.

Verstärkung links hinten?

Während in der Offensive keine Verstärkungen im Winter geplant sind, ist die Verpflichtung eines Linksverteidigers weiterhin nicht ausgeschlossen. Die linke Defensivseite ist weder in einem 3-4-3 noch in einem System mit Viererkette mit Mitchel Bakker und Daley Sinkgraven, dessen Vertrag im Sommer ohnehin ausläuft, optimal besetzt.