Weltmeister Smith bei Grand Slam raus - Neundarter von Searle

Weltmeister Michael Smith musste beim Grand Slam bereits in der Vorrunde die Segel streichen. In der nächsten Runde steht dagegen Ryan Searle, dem das perfekte Leg gelang. Gerwyn Price setzte ein Ausrufezeichen.

Weltmeister Michael Smith aus England ist beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton schon in der Gruppenphase gescheitert. Gegen "The Machine" James Wade verlor der 33-Jährige klar mit 1:5 und beendete die Gruppe A hinter seinem Landsmann und Krzysztof Ratajski (Polen) trotz zuvor zwei Siegen nur auf Rang drei.

Für das Highlight des Abends sorgte der Engländer Ryan Searle, der sein Match gegen Nathan Rafferty aus Nordirland mit einem perfekten Leg, als ein Finish in neun Darts, entschied und sich damit Platz zwei der Gruppe D hinter Ex-Weltmeister Gerwyn Price (Wales) sicherte. In einer umkämpften Partie drehte "Heavy Metal" Searle bei der Chance zum Matchgewinn mächtig auf: 180, 180, 141 über die Doppel-12 brachte die Arena zum Beben.

Mächtig auf drehte auch Ex-Rugby-Spieler Price. Der Waliser hatte im Match gegen Gian van Veen zuvor seine ganze Klasse gezeigt und mit 5:1 gewonnen. Price fegte mit einem Average von 112,30 über seinen Rivalen hinweg.

Rock, Dobey, Humphries und Anderson weiter

Was war sonst noch los am Montagabend? In der Gruppe B sicherten sich Josh Rock und Chris Dobey die Tickets für die nächste Runde. Rock setzte sich klar mit 5:1 gegen Berry van Peer aus den Niederlanden durch. Das Match von Chris Dobey war etwas enger, er behielt am Ende aber mit 5:3 gegen Jonny Clayton die Oberhand.

In Gruppe C gehen die Tickets für die K.-o.-Phase an Luke Humphries und Gary Anderson. "Cool Hand Luke" machte mit dem Niederländer Dirk van Duijvenbode kurzen Prozess (5:1). Dasselbe Ergebnis erzielte der Schotte Anderson gegen Steve Lennon aus Irland.

Der einzige deutsche Starter, Ricardo Pietreczko (Nürnberg), war nach zwei Niederlagen zum Turnierstart schon seit Sonntagabend ohne Chance auf die nächste Runde. Sein letztes Gruppenspiel gegen den bereits für das Achtelfinale qualifizierten Nathan Aspinall (England) findet am Dienstag statt.