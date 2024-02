Weltmeister Horst Spengler feiert heute seinen 74. Geburtstag

Horst Spengler führte die deutsche Handball-Nationalmannschaft 1978 als Kapitän zur Weltmeisterschaft. Am heutigen 10. Februar feiert er seinen 74. Geburtstag.

Handball hat Horst Spenglers Lebensweg von Kindesbeinen an begleitet und später auch geprägt. Der am 10. Februar 1950 geborene Spengler kam 1968 vom TV Lützellinden, wo er unter den Fittichen seines Vaters als Sechsjähriger mit dem Handballspielen begonnen hatte, zum TV Hochelheim, der kurze Zeit später mit dem TV Hörnsheim zum TV Hüttenberg fusionierte.



Damals trainierte Vater Rudolf Spengler zusammen mit Josip Milkovic den mittelhessischen Traditionsverein, dem Horst Spengler bis zu seinem Karriereende treu geblieben ist. "Von Beiden habe ich in meiner Jugend am meisten profitiert", erinnerte sich Spengler anlässlich seines 70. Geburtstags zurück und fügte sogleich hinzu: "Der qualifizierteste Trainer, mit dem ich zusammengearbeitet habe, war jedoch Vlado Stenzel. Vlado brachte erstmals eine spezielle Methodik und Taktik für den Hallenhandball, der teilweise ja noch von Feldhandball-Komponenten geprägt war."

"Wenn Horst einmal den Verein gewechselt hätte, wäre er mit Sicherheit international noch erfolgreicher geworden", verriet einst Kurt Klühspies (TV Großwallstadt) als Mannschaftskollege des Nationalteams, das 1978 mit Horst als Kapitän den Weltmeistertitel nach Deutschland holte. Präsent sind dem Kreisläufer mit der Nummer acht auf dem Nationaltrikot noch all die Spiele, besonders das Finale am Faschingssonntag 5. Februar 1978 in der Kopenhagener Bröndby-Halle gegen die damals übermächtige UdSSR.



"Ich wusste, das ist der Sieg, als ich per Tempogegenstoß zum 20:16 einwarf. Auch wenn die Russen danach noch drei Tore erzielten, wir sorgten für das Wunder von Kopenhagen und wurden Weltmeister", schilderte er die Sternstunde des deutschen Handballs.

Vier Tore erzielte Horst Spengler als Kreisläufer in diesem Endspiel. Und als er kurz nach der Pause nach einem groben Foul des russischen Abwehrspezialisten Kushnirjuk vom Feld musste, kam der große Auftritt von Mannschaftskollegen Jimmy Waltke, der in vier Minuten drei Tore in Folge bis zum 16:12-Zwischenstand warf.



Die anschließende Ehrung des WM-Teams beim damaligen Bundespräsidenten Walter Scheel und die Verleihung des silbernen Lorbeerblattes ist Spengler für immer im Gedächtnis haften geblieben: "Als Mannschaftskapitän musste ich bei dem Festakt die Dankesrede für alle ausgezeichneten Sportler halten. Zuhause hatte ich den Text extra auswendig gelernt, dann kam jedoch die Nervosität vor dem feierlichen Auditorium, ich geriet ins Stocken und rettete mich mit freier Rede über die Zeit."



Der WM-Titel 1978 würde ihn "bis ins Grab verfolgen", scherzte Horst Spengler vor einigen Jahren. Der Ausnahme-Handballer aus der mittelhessischen Provinz erlebte aber nicht nur sportliche Höhepunkte. "Den Tränen nahe war ich, als wir 1976 bei den Olympischen Spielen in Montreal im Spiel um Platz drei nach zweimaliger Verlängerung den Polen 18:21 unterlagen. Wir standen vor dem Podest, auf dem unser Gegner die Bronzemedaille umgehängt bekam. Ein zweiter olympischer Anlauf blieb den Handballern damals verwehrt, weil 1980 durch den Boykott der Olympischen Spiele in Moskau eine deutsche Teilnahme nicht möglich war", bringt Horst Spengler seine Enttäuschung zum Ausdruck.



Besonders hervorheben will "Hotte", wie ihn seine Freunde nennen, den Zusammenhalt des 78er-Weltmeisterteams. "Wir treffen uns regelmäßig, um einige Tage zusammen zu sein. Mit dabei auch Joachim Deckarm, für den das Team einst Benefizspiele bestritt, doch jetzt sind wir in einem Alter, in dem gemeinsame Freude nicht auf dem Spielfeld, sondern nur am Tisch die Runde macht", sagt Horst.



Der Vater von zwei Töchtern (Alexandra und Kira) war wesentlich an den Erfolgen des TV 05/07 Hüttenberg (Deutscher Vizemeister 1973, 1977 und Deutscher Vizepokalsieger, Europapokal-Viertelfinale 1978/79) bis 1983 beteiligt. Aber auch als Trainer konnte er große Erfolge feiern. In der Saison 1979/80 löste er beim TV Hüttenberg Peter Barthelmey als Spielertrainer ab, die SG Wallau-Massenheim führte er 1984 in das Handball-Oberhaus und 1998 schaffte er mit der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen den Aufstieg in die Eliteklasse, der seitdem die HSG Wetzlar ununterbrochen angehört.

Und auch seine Heimatgemeinde Hüttenberg ehrte ihn schon zu seinen Lebzeiten - und benannte eine Straße nach ihm, den Horst-Spengler-Ring im Ortsteil Hochelheim. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Horst Spengler!