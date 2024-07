Weltmeister Franz Wagner einigt sich mit Orlando auf Mega-Vertrag

Franz Wagner hat sich mit den Orlando Magic auf eine millionenschwere Vertragsverlängerung geeinigt. Wie ESPN und The Athletic übereinstimmend berichten, hat der Vertrag eine Laufzeit von fünf Jahren - und bringt dem Weltmeister insgesamt 224 Millionen US-Dollar ein.

Franz Wagner ist trotz seines jungen Alters kein aufstrebendes Talent mehr, vielmehr ist der 22-Jährige längst Leistungsträger der Orlando Magic - und das zahlt sich für den Forward aus. 224 Millionen US-Dollar (etwa 207 Millionen Euro) soll dem Deutschen das neue Arbeitspapier einbringen, doch das ist nicht alles.

Der Deal soll am Donnerstag von Wagners Agent Jason Glushon final ausgehandelt worden sein, doch er beinhaltet noch mehr. Denn die Summe könnte sogar noch auf bis zu 269 Millionen US-Dollar, umgerechnet 249 Millionen Euro, ansteigen. Wagner hat mit seiner maximal möglichen Rookie-Extension Anspruch auf 30 Prozent der Gehaltsobergrenze des Teams, sofern er in ein All-NBA-Team gewählt wird.

Orlando hatte in der abgelaufenen Saison mit einer Bilanz von 47-35 die beste Saison seit 2011/12 - und großen Anteil daran hatte Wagner, der durchschnittlich auf 19,7 Punkte, 5,3 Rebounds und 3,7 Assists pro Spiel kam - er hatte auch sieben Spiele mit 30 oder mehr Punkten. Die Magic qualifizierten sich für die Playoffs, scheiterten dort aber in der ersten Runde an den Cleveland Cavaliers.

Franz Wagner schon jetzt in elitärem Kreis

Seit drei Jahren spielt Franz Wagner - er kam als Nummer-8-Pick nach Florida - für die Magic, wo er gemeinsam mit seinem fünf Jahre älteren Bruder Moritz, der sich vor wenigen Tagen selbst auf einen neuen Zweijahresvertrag über 22 Millionen US-Dollar geeinigt hatte, auf Korbjagd geht. Franz aber stellte schon historische Bestmarken auf, denn er ist nach Shaquille O'Neal, Dwight Howard und Tracy McGrady der vierte Spieler der Franchise, der vor seinem 23. Geburtstag die Marke von 4000 Punkten knackte.

Die Wagner-Brüder, die 2023 sensationell mit Deutschland Weltmeister geworden waren, haben damit Klarheit im Hinblick auf ihre sportliche Zukunft und können sich nunmehr voll und ganz auf die bevorstehenden Olympischen Spielen in Paris konzentrieren.