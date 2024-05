Weltmeister Frankreich auf Mission Titelverteidigung

Frankreichs Nationalcoach Olivier Krumbholz hat am Freitag sein Aufgebot für den Start in die Olympiavorbereitung bekannt gegeben. Der Weltmeister wird am 12. Juni mit insgesamt 21 Spielerinnen in Capbreton zusammenkommen. Insgesamt zehn Spielerinnen haben die Chance den Titel der Olympischen Spiele von Tokio zu verteidigen.

"In drei Jahren hat es einige Veränderungen gegeben, aber die Mädchen, die seitdem gekommen sind, haben bei den letzten Wettkämpfen gezeigt, dass sie in der Lage sind, zu gewinnen", erklärt Olivier Krumbholz.

Krumbholz vertraut auf den Kader, der im Dezember des vergangenen Jahres WM-Gold gewinnen konnte. Als Ergänzung stoßen die Torhüterinnen Floriana Andre und Cleopatre Darleux sowie Pauline Coatanea zur Mannschaft.

"Man muss aber trotzdem daran erinnern, dass wir amtierende Weltmeister sind. Wir knüpfen an die letzten Lehrgänge an. Die Mädchen, die den Weltmeistertitel gewonnen haben, haben gepunktet. Aber auch einige andere haben sich in der Zwischenzeit gut entwickelt.

Vor allem die Nominierung von Cleopatre Darleux ist dabei eine der Überraschungen, die Torhüterin fiel lange Zeit aufgrund einer Gehirnerschütterung aus, kam bei Brest Bretagne hinter Julie Foggea und Katharina Filter nur zu wenig Spielpraxis.

"Wir haben die Entwicklung von Cleopatre mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, es wurde viel um sie herum gearbeitet, um ihr die Rückkehr auf das höchste Niveau zu ermöglichen. Zwar hat sie vielleicht nicht so viel Spielzeit bei ihrem Verein bekommen, aber aufgrund ihrer Erfahrung und ihres Talents verdient sie es, dass man ihr eine Chance gibt", betont Krumbholz über die 34-Jährige.

Anders als Deutschlands Bundestrainer Markus Gaugisch, der für jede Positionen drei Spielerinnen nominierte, hat sich Krumbholz für eine etwas andere Kaderstruktur entschieden. Neben den Torhüterinnen ist auch der rechte Rückraum aktuell mit vier Spielerinnen besetzt. Dafür stehen auf den beiden linken Angriffsposition nur jeweils zwei Spielerinnen im offiziellen Vorbereitungskader.

Fünf Wochen Zeit bleiben Krumbholz, um vier Spielerinnen zu streichen. Mit insgesamt 17 Spielerinnen, von denen drei zum Turnierauftakt in den Wartestand müssen, kann man in die Mission Titelverteidigung starten.

"Es wird einige Entscheidungen geben, da wir von einer Liste mit sechzehn oder achtzehn Spielern zu einer Liste mit vierzehn Spielern übergehen, in der jede Änderung endgültig ist. Ich gehe nicht mit einer vordefinierten Vorstellung von irgendetwas los, zumal zwei Monate noch eine lange Zeit sind, auch wenn die Spiele nahe sind", so Krumbholz abschließend.

Am 12. Juni startet Les Bleu zunächst mit einem intensiven Trainingsprogramm - Laufen, Krafttraining und Handball sind die Schlüsselwörter in diesem ersten Modul des Sommers. Im Anschluss wird man nach Pau reisen, wo man am 4. und 6. Juli im Palais des Sports dann gegen Rekordeuropameister Norwegen testen wird. Nach einer kurzen Pause startet dann in Rennes am 11. Juli die finale Vorbereitungsphase mit einem Testspiel am 13.07. gegen Angola in der Glaz-Arena zu Cesson-Sévigné.

Ab dem 18. Juli ist man noch einmal in der Maison du Handball zu Creteil vor den Toren der Hauptstadt. Der Einlass ins Olympische Dorf erfolgt am 20. Juli, das Auftaktmatch bei den Spielen von Paris ist am 25. Juli gegen Ungarn einen Tag vor der Eröffnungsfeier. Weitere Vorrundengegner sind die Niederlande, Brasilien, Angola und Spanien.

chs

Olympiakader Frauen Frankreich