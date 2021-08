Weltmeister, Europameister und mehr: Titel- und Torsammler Gerd Müller

Zahlen allein werden Legende Gerd Müller nicht gerecht. Doch sie zeigen, was der im Alter von 75 Jahren verstorbene "Bomber der Nation" für eine eindrucksvolle Karriere als Fußballer hingelegt hat. Ein Überblick ...

Gerd Müller, der "Bomber der Nation", ist tot. Wie der deutsche Rekordmeister Bayern München am Sonntag mitteilte, verstarb der Siegtorschütze des WM-Finales 1974 am Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren. In den vergangenen Jahren litt Müller unter Demenz.

Der am 3. November 1945 in Nördlingen geborene Gerhard "Gerd" Müller, gelernter Weber, hat in seiner langjährigen Laufbahn den deutschen Fußball geprägt. Eine Auswahl seiner Errungenschaften zeigt, warum ...



Vereine, Titel und Ehrungen

Vereine als Spieler: TSV Nördlingen (1954 bis 1964), Bayern München (1964 bis Februar 1979), Fort Lauderdale Strikers (Februar 1979 bis Dezember 1981), Smith Brothers Lounge Fort Lauderdale (1982)

Nationalmannschaft: 62 Spiele/68 Tore

Turniere: WM 1970 (6 Spiele, 10 Tore), WM 1974 (7/4), EM 1972 (2/4)

Erfolge als Spieler: Weltmeister 1974 - mit dem entscheidenden 2:1 im Endspiel gegen die Niederlande



außerdem noch WM-Dritter 1970 (Torschützenkönig/zehn Tore), Europameister 1972 (Torschützenkönig/vier Tore), Weltpokalsieger 1976, Europapokalsieger der Landesmeister 1974, 1975, 1976, Europapokalsieger der Pokalsieger 1967, deutscher Meister 1969, 1972, 1973, 1974, DFB-Pokalsieger 1966, 1967, 1969, 1971, Meister Regionalliga Süd 1965, Bundesliga-Aufstieg 1965, Meister Bezirksliga 1964, Bundesliga-Torschützenkönig 1967, 1969, 1970, 1972, 1973, 1974, 1978, Europas Torschützenkönig 1970 (38 Tore), 1972 (40 Tore)

Verein als Trainer: Bayern München (1992 bis 2014, Co-Trainer der zweiten Mannschaft)

Ehrungen/Auszeichnungen: Europas Fußballer des Jahres 1970, Deutschlands Fußballer des Jahres 1967 und 1969, Silbernes Lorbeerblatt 1966, Bundesverdienstkreuz am Bande 1977, FIFA-Verdienstorden 1998

Tore, Tore, Tore (eine Auswahl)

365 Bundesliga-Tore (in 427 Spielen)

66 Europacup-Tore (in 74 Spielen) - deutscher Rekord

40 Bundesliga-Tore in einer Saison (1971/72) - in der vergangenen Bundesliga-Spielzeit 2020/21 von Robert Lewandowski (41 Treffer in 29 Partien) übertroffen



27 Bundesliga-Heimsaisontore (1972/73)

18 Minuten: schnellster deutscher WM-Hattrick (1970)

40 Tore in den USA in 80 Spielen