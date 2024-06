Weltmeister! Deutschland-Triumph bei der Basketball-WM in Bildern

Überraschend klar

Was in all dem Trubel fast schon unterging: Deutschland entnervte Doncic und bezwang Slowenien am Ende überraschend deutlich mit 100:71 - und das alles ohne den weiter verletzten Franz Wagner, den Isaac Bonga (12 Punkte) aber gut ersetzte. Deutschland zählte längst zu den Favoriten auf den Titel. IMAGO/camera4+