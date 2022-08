Weltmeister-Coach bleibt: 'Fehrminator' verlängert bei RB

Daniel 'Fehrminator' Fehr bleibt RB Leipzig erhalten. Wie die Sachsen am Mittwoch mitteilten, verlängert der Erfolgscoach seinen Kontrakt um ein Jahr.

Damit setzt sich eine echte Erfolgsgeschichte fort. Denn der eSport-Coach sorgte in den den vergangenen beiden Jahren für drei ganz große Titel: 2021 hatte er Umut 'Umut' Gültekin zur Einzelmeisterschaft in der Virtual Bundesliga (VBL) gecoacht, ehe diesem die Titelverteidigung in diesem Jahr nur knapp missglückte. Im Finale unterlag er gegen Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen. Dafür gelang den Leipzigern als Team, was 'Umut' im Einzelfinale vorenthalten blieb: RB wurde VBL Club Champion 2022.

Höhepunkt in Kopenhagen

Und auch Gültekin als Einzelspieler sollte bekanntermaßen nicht leer ausgehen: Beim FIFAe World Cup im Kopenhagen spielte er unter Anleitung seines Trainers groß auf und sicherte sich in einem packenden Endspiel den Weltmeistertitel. Auch ein Verdienst Fehrs, der 'Umut' im alles entscheidenden Elfmeterschießen einige Tipps gegeben hatte.

Auf diese können sich die Schützlinge des 30-Jährigen, der in FIFA 15 noch selbst im Grand Final der VBL gestanden hatte, also auch in der kommenden Spielzeit verlassen. Spannend dürfte dabei besonders die Entwicklung des hochtalentierten Anders 'RBLZ_VEJRGANG' Vejrgang zu beobachten sein. Der Ausnahmespieler wird seine erste komplette Profi-Saison bestreiten - und weiß dabei nun einen Ausnahmetrainer an seiner Seite.