Weltmeister auf Kurs: "Bully Boy" Smith führt Premier League an

Weltmeister Michael Smith ist nun auch in der Premier League auf Kurs. In Glasgow holt er sich seinen ersten Einzelsieg im Jahr 2023. Ein Ex-Weltmeister ist aktuell chancenlos.

Finalisten in Glasgow: Michael Smith und Jonny Clayton. IMAGO/Action Plus

Diesmal hat sich Michael Smith das monatelange Warten in der Darts Premier League erspart. Der Weltmeister aus England ist nach seinem Einzeltitel in Glasgow Tabellenführer und nimmt Kurs auf die Playoffs, die am 25. Mai in London steigen.

"Ich bin hocherfreut. Ich will einfach nur solche Abende wie heute gewinnen", sagte der "Bully Boy" nach dem 6:4-Finalsieg über den Belgier Dimitri van den Bergh am späten Donnerstagabend. Zuvor hatte er die beiden Waliser Gerwyn Price (6:3) und Jonny Clayton (6:5) besiegt.

"Immerhin musste ich diesmal nicht bis zur 16. Turnierwoche für meinen ersten Titel warten. Abgesehen vom Spiel gegen Gerwyn Price habe ich mich gut gefühlt", sagte Smith, der sich am 3. Januar erstmals zum Weltmeister gekrönt hatte. In der Premier League 2022 war Smith 15 Wochen lang titellos geblieben und hatte die Endrunde der besten Vier in der millionenschweren Liga folglich verpasst.

Peter Wright weiter im Tief

Das droht diesmal dem schottischen Ex-Weltmeister Peter Wright. Der für seine bunten Klamotten und Frisuren bekannte Profi verlor bei seinem Heimspiel zum Auftakt mit 4:6 gegen van den Bergh und ist auch nach drei Stationen noch ohne Punkte. Bereits bei der WM war Wright unter den Erwartungen geblieben, er schied in der dritten Runde gegen Kim Huybrechts mit 1:4 aus. Im Jahr zuvor war ebenfalls in Runde drei Schluss gewesen,

Vor Smith hatten der Engländer Chris Dobey sowie Price die ersten beiden Premier-League-Abende für sich entschieden. Weiter geht es am Donnerstag, 23. Februar, in der "3Arena" in Dublin/Irland.