Weltmeister Alaphilippe feiert ersten Saisonsieg

Fast sah es auf der 2. Etappe der Baskenland-Rundfahrt nach einem Ausreißersieg aus, doch wenige Meter vor dem Ziel wurde Ibon Ruiz gestellt. Im Sprint jubelte dann Weltmeister Julian Alaphilippe.

Der Franzose in Diensten von QuickStep-AlphaVinyl gewann nach 207,92 km von Leitza nach Viana in 5:04,35 Stunden vor dem Franzosen Fabien Doubey (TotalEnergoes) und dem Belgier Quinten Hermans (Wanty-Gobert). Der Slowene Primoz Roglic rollte mit dem Hauptfeld als 13. ins Ziel und verteidigte so seine Führung im Gesamtklassement.

Gleich nach dem Start bildete sich eine vierköpfige Spitzengruppe. Das Quartett konnte schnell einen größeren Vorsprung von knapp fünf Minuten herausfahren. Die vier Ausreißer arbeiteten gut zusammen und konnten so bis wenige Kilometer vor dem Ziel einen Vorsprung von rund zwei Minuten behaupten. Dann fuhr der Spanier Ibon Ruiz (KernPharma) einen Attacke, keiner seiner drei Mitstreiter an der Spitze konnte folgen.

Ruiz schaffte es sogar, mit rund 15 Sekunden auf die Zielgerade einzubiegen. Doch für den 23-Jährigen sollte es nicht reichen. Das von QuickStep-AlphaVinyl angeführte Feld jagte heran und holte Ruiz rund 500 Meter vor dem Zielstrich ein. Der Belgier Remco Evenepoel drückte mächtig auf das Tempo, Alaphilippe attackierte im genau richtigen Moment und fuhr einen ungefährdeten Sprintsieg heraus.

Am Mittwoch steht die 3. Etappe über 181,7 Kilometer von Laudio nach Amurrio an. Dabei sind fünf Bergwertungen zu bezwingen. Die Rundfahrt endet am Samstag in Arrate.

2. Etappe Leitza - Viana (207,92 km):

1. Julian Alaphilippe (Frankreich) - Deceuninck-Quick-Step 5:04:35 Std.; 2. Fabien Doubey (Frankreich) - Team TotalEnergies + 0 Sek.; 3. Quinten Hermans (Belgien) - Wanty-Gobert; 4. Hugo Houle (Kanada) - Israel-Premier Tech; 5. Orluis Aular (Venezuela) - Caja Rural-Seguros RGA; 6. Gotzon Martin (Spanien) - Euskaltel - Euskadi; 7. Adam Yates (Großbritannien) - Ineos Grenadiers; 8. David Gaudu (Frankreich) - Groupama-FDJ; 9. Remco Evenepoel (Belgien) - Deceuninck-Quick-Step; 10. Maxim Van Gils (Belgien) - Lotto-Soudal; ... 55. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe; 62. Leon Heinschke (Cottbus) - Team DSM; 118. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis; 119. Florian Stork (Bünde) - Team DSM; 126. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 2. Etappe:

1. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma 5:14:23 Std.; 2. Remco Evenepoel (Belgien) - Deceuninck-Quick-Step + 5 Sek.; 3. Remi Cavagna (Frankreich) - Deceuninck-Quick-Step + 16; 4. Geraint Thomas (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 18; 5. Adam Yates (Großbritannien) - Ineos Grenadiers; 6. Aleksander Wlasow (Russland) - Bora-hansgrohe; 7. Bruno Armirail (Frankreich) - Groupama-FDJ + 20; 8. Jon Izagirre Insausti (Spanien) - Cofidis; 9. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma; 10. Ben Tulett (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 21; ... 28. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe + 33; 48. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe + 43; 49. Leon Heinschke (Cottbus) - Team DSM + 44; 76. Florian Stork (Bünde) - Team DSM + 52; 82. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis + 54

Bergwertung, Stand nach der 2. Etappe:

1. Ibon Ruiz (Spanien) - Equipo Kern Pharma 11 Pkt.; 2. Ander Okamika (Spanien) - Burgos - BH 9; 3. Remco Evenepoel (Belgien) - Deceuninck-Quick-Step 3; 4. Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Spanien) - Euskaltel - Euskadi 3; 5. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma 2; 6. Julen Amezqueta Moreno (Spanien) - Caja Rural-Seguros RGA 2; 7. Adam Yates (Großbritannien) - Ineos Grenadiers 1

Sprintwertung, Stand nach der 2. Etappe:

1. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma 28 Pkt.; 2. Remco Evenepoel (Belgien) - Deceuninck-Quick-Step 27; 3. Julian Alaphilippe (Frankreich) - Deceuninck-Quick-Step 25; 4. Adam Yates (Großbritannien) - Ineos Grenadiers 21; 5. Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Spanien) - Euskaltel - Euskadi 20; 6. Fabien Doubey (Frankreich) - Team TotalEnergies 20; 7. Remi Cavagna (Frankreich) - Deceuninck-Quick-Step 16; 8. Quinten Hermans (Belgien) - Wanty-Gobert 16; 9. Geraint Thomas (Großbritannien) - Ineos Grenadiers 14; 10. Hugo Houle (Kanada) - Israel-Premier Tech 14

Teamwertung, Stand nach der 2. Etappe:

1. Deceuninck-Quick-Step (Belgien) 15:43:56 Std.; 2. Jumbo-Visma (Niederlande) + 6 Sek.; 3. Ineos Grenadiers (Großbritannien) + 10; 4. Groupama-FDJ (Frankreich) + 32; 5. Movistar Team (Spanien) + 38; 6. Team TotalEnergies (Frankreich) + 40; 7. Bora-hansgrohe (Deutschland) + 47; 8. AG2R Citroën Team (Frankreich) + 59; 9. EF Education-EasyPost (USA) + 1:00 Min.; 10. UAE Team Emirates (Vereinigte Arabische Emirate) + 1:03; ... 16. Team DSM (Deutschland) + 1:23