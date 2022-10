"Weltklasse" 35 Minuten und "Top-Stürmer" Choupo-Moting: Nagelsmann voll des Lobes

Nach dem souveränen 2:0-Auswärtssieg bei Julian Nagelsmanns Ex-Klub Hoffenheim verteilte der Trainer einiges an Lob - auch an den momentan treffsicheren Eric Maxim Choupo-Moting.

Eric Maxim Choupo-Moting hat aktuell einen Lauf. Der Stürmer stand gegen Hoffenheim zum dritten Mal in Folge in der Startelf der Bayern - und lieferte erneut. Das 2:0 war sein vierter Treffer in Serie. Vielmehr als das Tor selbst, war die Entstehung erwähnenswert. Choupo-Moting wurde - nach einem Ballgewinn von Joshua Kimmich - am Strafraum von Leon Goretzka angespielt und passte dann, anstatt direkt den Abschluss zu suchen, erst einmal nach rechts hinaus zu Serge Gnabry. Der Dank: Am Fünfer-Eck bekam der Angreifer die Kugel zurück und jagte sie in die Maschen.

"Das ist meine Aufgabe gewesen: Die Bälle festzumachen und dann auch Angriffe einzuleiten und nicht immer nur abzuschließen", erklärte Choupo-Moting nach der Partie am "Sky"-Mikrofon - und fügte grinsend hinzu: "In dem Fall habe ich das, denke ich, gut gemacht."

Nagelsmann lobt

Mehr als nur gut fand Trainer Julian Nagelsmann, was sein Team die Minuten vor dem letztlich entscheidenden 2:0 in der 38. Minute geleistet hatte. "Die ersten 35 waren Weltklasse." Konkret meinte Nagelsmann damit, dass seine Elf bei seinem Ex-Klub "sehr viele Torraumszenen" kreiert und "auch unter hohem Druck eine sehr gute Spieleröffnung" an den Tag gelegt hatte.

In der Tat blieb der FCB trotz des mitunter aggressiven Pressings der Kraichgauer ruhig, geduldig und vor allem spielfreudig. Defensiv ließen die Münchner zudem nahezu nichts zu, der erste TSG-Torschuss durch Georginio Rutter kam erst in Minute 24. Da führte der Rekordmeister aber bereits durch den nach einer Kimmich-Ecke völlig freistehenden Jamal Musiala, der nach der Partie selbst ob des Freiraums überrascht war: "Das haben wir im Training geübt, aber so frei habe ich mich nicht erwartet."

Auch Musiala ist gut in Form

Der Führungstreffer war - inklusive Supercup - bereits der neunte Pflichtspieltreffer des 19-Jährigen. Damit hat der Youngster seinen persönlichen Rekord aus der Vorsaison (neun Tore in 40 Spielen) schon nach 16 Partien eingestellt.

Bayern hat alles im Griff - und Ulreich

Nach den 35 "Weltklasse"-Minuten nahmen die Bayern aber ein "bisschen Gas" raus, "da hatten sie dann zwei gute Chancen, da hat 'Ulle' zweimal Weltklasse pariert", lobte Nagelsmann auch Sven Ulreich, der erneut Manuel Neuer vertrat und gegen Rutter sowie Grischa Prömel kurz vor der Pause zweimal stark parierte.

Und weil der Trainer nach dem souveränen 2:0-Sieg, mit dem die Bayern Druck auf Tabellenführer Union Berlin (am Sonntag um 17.30 Uhr in Bochum) machen, so gut drauf war, gab es auch für Choupo-Moting noch ein Sonderlob.

Der 33-Jährige sei ein "vollwertiger Top-Stürmer, der trifft, der arbeitet, der gut die Bälle fest macht vorne" - und in dieser Form wohl auch am Mittwoch gegen Barcelona (21 Uhr, LIVE! bei kicker) beginnen darf, wenn es gegen den bayerischen Top-Stürmer der letzten Jahre geht: Robert Lewandowski.