Weltfußballerwahl: Lewandowski und Messi unter den Finalisten

Die FIFA hat die drei Finalisten bei der Weltfußballerwahl bekanntgegeben. Während Robert Lewandowski und Lionel Messi als Favoriten gelten, hat Mohamed Salah Außenseiterchancen.

Im Vorjahr ausgezeichnet: Robert Lewandowski. Marco Donato-FC Bayern/Pool via Getty Images

Verteidigt Robert Lewandowski seinen Titel? Beim Ballon d'Or hatte der Pole Lionel Messi noch knapp den Vortritt lassen müssen, beide stehen nun auch bei der Weltfußballerwahl, die der Bayern-Stürmer 2020 gewonnen hatte, unter den letzten Drei.

Ebenfalls noch im Rennen ist Mohamed Salah vom FC Liverpool, der in der Hinrunde 2021/22 überragte und in den vergangenen Wochen und Monaten wohl Europas formstärkster Spieler war.

Als Favoriten bei den "The Best FIFA Football Awards" gelten am 17. Januar allerdings Lewandowski, der im Kalenderjahr 2021 stolze 69 Tore schoss und Lionel Messi, der vor allem für seinen Copa-America-Titel mit Argentinien gefeiert wurde.

Erklärtext: Ballon d'Or und FIFA-Weltfußballer - was ist der Unterschied?

Frauen: Favoritin Putellas

Bei den Frauen sind bei der virtuellen Auszeichnung noch Jenni Hermoso (FC Barcelona), Sam Kerr (FC Chelsea) und Alexia Putellas (FC Barcelona) übrig - Letztere gilt als Ballon-d'Or-Siegerin als große Favoritin.