Weltfußballer Lewandowski? "Es wäre eine große Ungerechtigkeit, wenn er es nicht würde"

In seinem 100. CL-Spiel erzielte Robert Lewandowski seinen 81. Treffer. Kein Spieler traf in der Königsklasse in diesem Zeitraum öfter. Für seinen Nationalcoach wäre er der verdiente Weltfußballer.

Voll des Lobes für seinen Kapitän: Polens Nationaltrainer Paulo Sousa (re.). NurPhoto via Getty Images