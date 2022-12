Weltenbummler Maurides stürmt für St. Pauli

Der FC St. Pauli reagiert auf die schwache Hinrunde und verstärkt sich mit dem brasilianischen Mittelstürmer Maurides Roque Junior.

Stürmer Maurides Roque Junior heuert beim FC St. Pauli an. imago images/ZUMA Wire

Mit lediglich 17 Zählern aus den ersten 17 Spielen rangiert der FC St. Pauli nach der Hinrunde nur auf Tabellenplatz 15 und hat nur einen Punkt Vorsprung auf den Letzten SV Sandhausen. Nun reagierten die Kiez-Kicker und haben den Brasilianer Maurides Roque Junior verpflichtet.

Der 28-Jährige wechselt von Radomiak Radom aus der ersten Liga Polens nach Hamburg. In 16 Spielen erzielte er dort vier Tore und bereitete vier weitere Treffer vor.

"Körperlich robuster Stürmer, der Bälle festmachen kann und Torgefahr mitbringt"

"Maurides erfüllt das Profil, nach dem wir gesucht haben: Ein körperlich robuster Stürmer, der Bälle festmachen kann und Torgefahr mitbringt", wird St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann auf der Vereinswebsite zitiert. "Seine Erfahrung aus den verschiedenen Stationen in diversen Ländern wird uns ebenfalls weiterbringen."

Weltenbummler Maurides

Maurides war bereits in Brasilien, Bulgarien, Südkorea und China aktiv. Nach seiner Station Polen folgt nun also Deutschland. "Ich habe mich über den FC St. Pauli informiert und nur Gutes gehört. Ich suche immer wieder nach neuen Herausforderungen und möchte helfen, den Verein wieder weiter nach oben in der Tabelle zu bringen", sagt der Mittelstürmer.

Hürzeler schwärmt von Maurides

"Mit Maurides haben wir eine weitere Option für unsere Offensive. Wichtig für die Entscheidung war, dass Maurides den Ball nicht nur behaupten kann, sondern auch in den Strafraum zieht", analysiert Interimscoach Fabian Hürzeler den Angreifer. "Er sprintet die gegnerischen Spieler stark an, setzt die Abwehr unter Druck, hat Ideen beim Torabschluss - sieht aber auch Mitspieler, wenn sie besser positioniert sind."

Die Zukunft des Interimscoaches und Nachfolgers von Timo Schultz ist noch nicht geklärt. Mit Eric Smith machte sich aber einer der Führungsspieler stark für Hürzeler. "Er ist besonders", sagt der Schwede.

Rückrundenstart in Nürnberg

Der FC St. Pauli startet am Sonntag, 29. Januar, mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg in die Rückrunde. Mit einem neuen Mittelstürmer.