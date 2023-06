Weltbestzeit: Ditlev knackt Frodenos Bestmarke deutlich

Der Triathlon in Roth ist für seine schnelle Strecke bekannt. Doch die neue Weltbestzeit von Magnus Ditlev, der Jan Frodenos alte Marke deutlich unterbot, überraschte doch. Patrick Lange wurde nach starker Aufholjagd noch Zweiter.

Magnus Ditlev hat in Rekordzeit den Triathlon-Klassiker in Roth gewonnen und wie vor einem Jahr den zweimaligen Hawaii-Weltmeister Patrick Lange auf den zweiten Platz verwiesen. Der Däne benötigte am Sonntag in einem denkwürdig schnellen Rennen über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen 7:24:40 Stunden.

Ditlev unterbot vor rund 300.000 Zuschauern damit die Roth-Rekordmarke von Jan Frodeno von 2016 (7:35:39) um fast elf Minuten. Auch Lange blieb noch unter der damaligen Zeit seines Landsmanns mit 7:30:04 Stunden. Der Amerikaner Ben Kanute wurde Dritter.

Lange stieg in der Spitzengruppe aus dem Wasser, musste danach Ditlev und Sam Laidlow aber schnell ziehen lassen. Das Spitzenduo knackte mit einer Zeit von unter vier Stunden den Streckenrekord auf dem Rad, der deutsche Hoffnungsträger verlor fast zwölf Minuten. In seiner Paradedisziplin und mit neuem Streckenrekord startete er dann eine furiose Aufholjagd, sammelte Laidlow 20 Kilometer vor dem Ziel noch ein. Nur Ditlev verteidigte tapfer seinen Vorsprung.

So viele Zuschauer wie nie säumten die Strecke in Roth. picture alliance/dpa

Lange gratuliert: "Er ist der König von Roth"

"Er ist der König von Roth", kommentierte Lange am Mikrofon des BR. "Er ist ein unfassbarer, starker Athlet. Gegen ihn ist es keine Schande zu verlieren." Ein wenig ärgerte er sich darüber, dass er beim Zieleinlauf getrödelt hatte. Denn die Marke von siebeneinhalb Stunde hätte Lange locker knacken können.

In der Triathlon-Szene galt die Zeit von Frodeno bisher als Weltbestzeit, auch wenn der Norweger Kristian Blummenfelt 2021 in Cozumel in 7:21:12 Stunden ins Ziel gekommen war. Dort lagen die Schwimmzeiten wegen starker Strömung allerdings weit unter den gewohnten Leistungen.

Sicherheitsvorkehrungen wurden nach Hamburg erhöht

Nicht nur wegen des tragischen Unglücks beim Ironman Hamburg vor drei Wochen waren in Roth die Sicherheitsvorkehrungen verschärft worden. 40 Begleitmotorräder weniger als im Vorjahr durften auf die Strecke, Fotografen wurden von außen an die Strecke gefahren. Die Motorradfahrer fuhren zu Ehren des vor einigen Wochen in Hamburg verstorbenen Bikers mit Trauerflor.