Wellinger und Schmid führen Raw-Air-Aufgebot an

Am 8. März startet in Oslo die Raw Air. Der DSV gab am Mittwoch gab das Aufgebot für die spektakuläre Skisprung-Serie in Norwegen bekannt.

Die Saison der Skispringer neigt sich langsam dem Ende. Vor dem Finale in Planica, wo für die Frauen ein Wettkampf von der Normalschanze (21. März) ansteht und bei den Männern Entscheidungen im Einzel (22., 23. März) und im Team von der Skiflugschanze fallen, geht es für den Weltcup-Tross noch nach Norwegen. Dort beginnt am Freitag die Raw Air.

Das DSV-Aufgebot führt Andreas Wellinger an. Neben dem Gesamt-Weltcup-Dritten gehen in Norwegen auch Karl Geiger, Stephan Leyhe, Pius Paschke, Philipp Raimund und Constantin Schmid an den Start. In der Frauen-Konkurrenz setzt der DSV auf Katharina Schmid, Selina Freitag, Luisa Görlich, Agnes Reisch, Anna Rupprecht und Juliane Seyfarth.

"Mit der Raw Air haben wir jetzt nochmal eine Tour vor uns, die extrem cool ist", sagte Wellinger im Vorfeld: "Ich bin motiviert und freue mich auf die Wettkämpfe!"

Start am 8. März

Diese starten am Freitag in Oslo am Holmenkollen mit der Qualifikation. Bei der seit 2016/17 ausgetragene Wettkampf-Serie müssen die Männer und Frauen insgesamt 16 Sprünge auf drei unterschiedlichen Anlagen absolvieren - und das in nur zehn Tagen. Nach den Wettbewerben in Oslo und Trondheim wartet zum großen Finale der Monsterbakken in Vikersund. Für die Frauen gibt es damit erstmals zwei Skiflug-Wettbewerbe im Weltcup.

Die Raw Air macht nicht nur die Wettkampfdichte - die Männer haben nur zwei Ruhetage, die Frauen drei - besonders, sondern auch, dass bereits in der Qualifikation Punkte für die Gesamtwertung gesammelt werden.

Im vergangenen Jahren gewann der Norweger Halvor Egner Granerud und die Slowenin Ema Klinec. Rekordsieger bei den Männern sind Kamil Stoch und Stefan Kraft mit je zwei Gesamt-Erfolgen, bei den Frauen führt die im Dezember 2023 zurückgetretene Maren Lundby (zwei).

Aus DSV-Sicht schlossen Wellinger (Dritter 2017) und Geiger (Zweiter 2022) die Tour schon auf dem Podium ab. Gar zweimal wurde Katharina Schmid (2019, 2023) Zweite, Juliane Seyfahrt (2019) und Selina Freitag (2023) erreichten dritte Plätze.