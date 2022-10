Wellinger und Freitag sichern sich DM-Titel

Skispringer Andreas Wellinger hat sich zum bislang zweiten Mal den deutschen Meistertitel gesichert.

Der 27-Jährige setzte sich am Samstag auf der neuen Rothauschanze in Hinterzarten mit Sprüngen auf 110,5 und 106,0 m (276,0 Punkte) vor dem sechsmaligen Weltmeister Markus Eisenbichler (269,7) durch. Dritter wurde Titelverteidiger Karl Geiger (263,1) wurde Dritter.

Bei den Frauen siegte am Samstag in Abwesenheit von Titelverteidigerin Katharina Althaus, die aus persönlichen Gründen fehlte, erstmals Selina Freitag. Nach Sprüngen auf 97,0 und 102,0 m (297,0 Punkte) lag Freitag deutlich vor der zweitplatzierten Luisa Görlich (280,4).



Männer und Frauen starten in zwei Wochen am 5. und 6. November im polnischen Wisla in den Weltcup-Winter.