Wellinger im Interview: "Erst mal muss ich kleine Brötchen backen"

Bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang 2018 war Andreas Wellinger obenauf. Der Bayer - bereits 2014 Team-Olympiasieger - gewann Gold von der Normalschanze und zweimal Silber. Es folgten zwei Tiefschläge: Im Sommer 2019 zog sich der Skispringer vom SC Ruhpolding beim Training in Hinzenbach einen Kreuzbandriss zu, im Frühjahr 2020 folgte beim Surfen in Australien ein Schlüsselbeinbruch. Nun ist der 1,84 Meter große Athlet wieder bereit für Höhenflüge - in der neuen Weltcupsaison ab diesem Wochenende im russischen Nischni Tagil, die in der Vierschanzentournee und den Olympischen Spielen in Peking gipfeln sollen.

Herr Wellinger, ist Ihr verletztes Knie wieder vollkommen in Ordnung?

Was für ein verletztes Knie?

Das rechte, in dem das Kreuzband gerissen war.

Meinem Knie geht es gut, deswegen habe ich gefragt. Zum Glück muss ich daran keinen Gedanken verschwenden.

Sie hatten gesagt, Sie könnten erst zum Springen bereit sein, wenn es der Kopf aushält. Also ist der Kopf bereit?

Der Kopf ist voll und ganz bereit.

Haben Sie neben dem Training in der Reha zusätzlich etwas für den Kopf gemacht?

Es ist eine Kombination aus Reha, mentaler Einstellung und Erfolgserlebnissen, die man immer wieder hat und braucht. Ich beschreibe es gerne so: Egal nach welcher Verletzung, muss die Festplatte gelöscht und neu beschrieben werden. Eine neue Datei überschreibt eine alte, wenn die Nachricht positiv ist. Entweder mit weiten Sprüngen oder mit dem ersten Mal wieder auf der Schanze. In meinem Fall waren es die Sprünge, mit denen ich mich an die Hillsize rangetastet habe oder auch darüber gesprungen bin. Die geben einem die Sicherheit, dass das Thema Verletzung immer weiter in den Hintergrund geschoben wird.

Ihren letzten Wettkampf im Weltcup haben Sie am 31. Dezember 2020 in Garmisch-Partenkirchen absolviert. Damals konnten Sie sich nicht für das Neujahrsspringen qualifizieren. Wollten Sie zu früh zurück, denn auch davor waren die Ergebnisse schon ernüchternd?

Nein, so war es nicht. Dass die Ergebnisse ernüchternd waren, ist noch schön formuliert. Ich sag, wie es war: Die Ergebnisse waren besch ... Punkt. Das Knie war nie das Thema, sondern es war mehr ein technischer Ansatz. Weder die Trainer noch ich hatten eine Erklärung, warum es nicht funktioniert hat.

Mussten Sie, weil sich Skispringen permanent weiterentwickelt, viel an Ihrem Sprung verändern?

Das war einer von vielen Faktoren, die letztes Jahr mit reingespielt haben. In dem Jahr, als ich pausieren musste, kamen neue Anzüge, die Keile haben sich verändert. Deshalb musste ich etwas aufarbeiten. Ich habe einfach ein wenig gebraucht, um wieder das richtige Gefühl zu bekommen, um meine Stärken ausspielen zu können. Fehlt dir das Gefühl, ist das der Anfang der Abwärtsspirale. Irgendwann funktioniert der Sprung nicht mehr, und irgendwann passt das ganze Set-up von Körper, Geist und Material nicht mehr zueinander. Das ist im Skispringen ein ganz sensibles Thema, das wir uns häufig leider selbst nicht erklären können.

Im Sommer haben die Ergebnisse wieder gestimmt. Wie groß ist Ihre Vorfreude auf die neue Saison?

Wir haben eine extrem geile Saison vor uns, ich bin auf der Schanze auf einem guten Weg. Ich wusste auch letztes Jahr, als es nicht so gelaufen ist, warum mir Skispringen so viel Spaß macht.

Ein Highlight sind neben der Vierschanzentournee die Olympischen Spiele. In Pyeongchang 2018 haben Sie Gold auf der Normalschanze gewonnen. Welche Gefühle kommen in der Erinnerung daran bei Ihnen hoch?

Viele und sehr emotionale. Es war der größte Erfolg, den ich bislang feiern durfte. Das hat mich geprägt als Mensch, als Sportler. Gleichzeitig ist es ein Ergebnis, an dem ich künftig gemessen werde. Natürlich würde ich den Titel gerne verteidigen, aber es ist jetzt nicht explizit mein Ziel.

Was dann?

Bis dahin gibt es noch viele Hürden zu überspringen. Mein Ziel ist erst einmal in die Mannschaft zu kommen, mir über die Wettkämpfe Stabilität zu erarbeiten und dabei Weltcuppunkte zu sammeln. Denn ganz nüchtern betrachtet, habe ich im letzten Winter keinen einzigen Weltcuppunkt geholt, muss also erst mal kleine Brötchen backen und über die Wettkämpfe in den Automatismus reinkommen, um mein Leistungsniveau abrufen zu können. Das nächste Ziel ist dann, nach Peking zu fahren. Was das Ziel für Olympia ist, darüber können wir uns Anfang Februar unterhalten.

Welche Gedanken kommen Ihnen, wenn Sie an Olympische Winterspiele in Peking denken?

Ein schwieriges Thema. Als Sportler habe ich das Problem, dass ich, wenn ich an Olympischen Spielen teilnehmen will, dahin fahren muss, wo Olympia stattfindet. Dass die Spiele nicht mehr nur nach sportlichen Kriterien vergeben werden, ist auch jedem klar. In politischen Entscheidungsprozessen stecke ich dann nicht drin. Wenn ich mich qualifizieren würde, wären das meine dritten Olympischen Spiele und zum dritten Mal in einem Land, in dem die Wintersporttradition überschaubar ist. Es ist sehr schade und traurig, dass nicht mehr der Sport im Mittelpunkt steht.

Was haben Sie in den vergangenen Jahren über sich gelernt?

Ich bin grundsätzlich ein positiver Mensch. Deswegen würde ich behaupten, dass mir mehr positive Dinge in Erinnerung bleiben als negative. Ich musste mich mit meinem Körper beschäftigen und erst mal wieder gehen lernen. Das letzte Mal haben wir uns mit dem Gehen als Kleinkind beschäftigt. Und wie das abgelaufen ist, darüber wissen wir rein gar nichts mehr.

Trotzdem hat's geklappt, Sie setzen einen Fuß vor den anderen.

Ja. (schmunzelt) Natürlich konnte ich das Jahr anders gestalten. Ich habe erfühlen können, was ich in meinem normalen Alltag nicht kann. Ich war mit Freunden in Norwegen beim Skitouren gehen. Ich war in Kitzbühel und habe mir das Abfahrtsrennen auf der Streif angeschaut. Trotzdem habe ich jeden Tag daran gedacht: Verdammt, die Jungs sind irgendwo beim Trainieren oder bei Wettkämpfen. Und ich kann nicht dabei sein.

Wie schwer ist es Ihnen gefallen, zuzuschauen, als Karl Geiger und Markus Eisenbichler durchgestartet sind?

Als Einziges hat mir wehgetan, dass ich nicht dabei war. Ansonsten war es unglaublich geil zu sehen, was der Karl ganz speziell, aber auch der Eisei abgeliefert haben. Vor allem, wie die Maschine Karl die Wettkämpfe, häufig aus dem Nichts heraus, abgeliefert hat.

Sie fliegen nicht nur von der Schanze, sondern auch ein Flugzeug. Haben Sie schon den Flugschein?

Die Leidenschaft Fliegen ist vorhanden, der Flugschein ist ein Hobby, das keine Priorität hat. Mit der Theorie bin ich so gut wie durch, Flugstunden habe ich in letzter Zeit wenige gemacht, weil ich meinen Tagesablauf ganz aufs Skispringen ausgerichtet habe. Wenn ich dann doch mal kurzfristig Zeit habe, dann muss auch der Fluglehrer Zeit haben, das Wetter muss passen, eine Maschine muss zur Verfügung stehen. Wann ich fertig bin? Darüber können wir im nächsten Sommer reden.

Woher kommt die große Leidenschaft vieler Skispringer, mit einem Flugzeug oder Hubschrauber zu fliegen?

Es ist die Kombination aus Luft, Leichtigkeit und dem Gefühl von Freiheit. Also das, was wir beim Skispringen genau gleich, aber viel zu kurz, haben. Das kann man in einem Flugzeug noch viel mehr genießen.

Was macht Ihr BWL-Studium?

Das läuft auch weiter, ähnlich wie der Flugschein. Priorität hat das Skispringen. Während der Reha habe ich mein Praxissemester im Red-Bull-Trainingszentrum in Thalgau absolvieren können. Ich war vormittags und nachmittags jeweils abwechselnd im Büro und beim Training. Zwei Drittel der Prüfungsleistungen habe ich hinter mir. Ich nähere mich so langsam der Zielgeraden. Natürlich studiere ich schon lange. Aber um was geht es bei mir? Ich möchte für den Kopf etwas machen und mir für die Zeit danach etwas aufbauen.

