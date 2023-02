Wellinger diesmal starker Zweiter - Granerud siegt in Lake Placid

Andreas Wellinger hat sich nach langer Leidenszeit mit einem Sieg und einem zweiten Platz in Lake Placid zurückgemeldet. Auch Karl Geiger überzeugte.

In Nordamerika in Topform: Andreas Wellinger. IMAGO/GEPA pictures

Andreas Wellinger hat bei der Weltcup-Rückkehr nach Lake Placid/USA seine Topform bestätigt und seinen zweiten Coup nur knapp verpasst. Einen Tag nach seinem Überraschungserfolg, mit dem er den DSV-Adlern den ersten Saisonsieg beschert hatte, zeigte der zweimalige Olympiasieger erneut eine starke Leistung, musste sich als Zweiter aber mit 276,1 Punkten dem norwegischen Tourneesieger Halvor Egner Granerud (287,6) geschlagen geben. Rang drei ging an den Österreicher Stefan Kraft.

Auch Karl Geiger (Oberstdorf) überzeugte einen Tag nach seinem 30. Geburtstag und schrammte mit Rang vier nur knapp am Podium vorbei. Zwei Wochen vor der WM rundeten Markus Eisenbichler (Siegsdorf/14.), Philipp Raimund (Oberstdorf/19.) und Stephan Leyhe (Willingen/22.) den zweiten starken DSV-Auftritt im Bundesstaat New York ab. Einzig Constantin Schmid (Oberaudorf) hatte den Sprung in den zweiten Durchgang verpasst.

In Kiesewetters Fußstapfen

Am Vortag hatte Wellinger (Ruhpolding) überraschend den ersten Saisonsieg der deutschen Skispringer errungen und damit für ein tiefes Durchatmen im Team gesorgt. Beim ersten Weltcup auf der Olympiaschanze nach 33 Jahren setzte er sich vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi durch. Damit trat Wellinger in die Fußstapfen des Thüringers Andre Kiesewetter, der 1990 das bis dato letzte Springen in Lake Placid gewonnen hatte.

Wenige Stunden später hatte Wellinger bei der Männer-Premiere im Super-Team-Wettbewerb das Podium nur knapp verpasst. An der Seite von Geburtstagskind Karl Geiger (30) sprang er auf Rang vier.

Am kommenden Wochenende wartet auf die DSV-Adler die WM-Generalprobe in Rasnov. Von Rumänien geht es dann direkt zu den Titelkämpfen im slowenischen Planica (21. Februar bis 5. März) weiter.

Das Springen im Live-Ticker