Wellenreuther über Ex-Klub Schalke: "Ich fühle mit, unfassbar dieser Weg"

In Karlsruhe startete die Karriere von Timon Wellenreuther, die ihn über Umwege zu Feyenoord Rotterdam führte, wo er in der vergangenen Saison mit der Meisterschaft sein Highlight erlebte. Aber sein Herz hängt auch an seinem Ex-Klub Schalke 04.

Feierte 2022/23 mit Feyenoord Rotterdam die niederländische Meisterschaft: Timon Wellenreuther. IMAGO/ANP