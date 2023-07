Wellbrock nimmt Freiwasser-Training auf - Elendt kommt nach

Die deutsche Medaillenhoffnung Anna Elendt ist zur WM nach Fukuoka aufgebrochen. Florian Wellbrock hat das Freiwasser-Training aufgenommen. Notizen vom Freitag.

Die deutsche Medaillenhoffnung Anna Elendt trainiert nach ihrer Oberschenkelverletzung wieder im Wasser und bricht an diesem Freitag zu den Schwimm-Weltmeisterschaften nach Japan auf. Bei der Vizeweltmeisterin über 100 Meter Brust war nach den deutschen Meisterschaften am vergangenen Wochenende in Berlin eine Zerrung diagnostiziert worden.

Die 21-Jährige hatte sich deswegen auch Sorgen um ihre WM-Starts gemacht. Bevor Elendt in den WM-Ort Fukuoka kommt, bezieht sie noch ein Trainingscamp im gut 100 Kilometer entfernten Kumamoto.

Trainer findet Wasser-Qualität "okay"

Einen Tag vor den ersten Freiwasserrennen hat das deutsche Team um Olympiasieger Florian Wellbrock und Europameisterin Leonie Beck erstmals auf der WM-Strecke vor Fukuoka trainiert. Nach Problemen mit der Wasserqualität in den vergangenen Tagen waren die Bedingungen am Freitagmorgen nach Angaben von Langstrecken-Bundestrainer Bernd Berkhahn gut. "Mittlerer Wind, keine Wellen, Wassertemperatur 26 Grad", berichtete Berkhahn, "die Qualität war okay."

Zuvor hatte das sechsköpfige Freiwasserteam die Wettkampfstrecke im Seaside Momochi Beach Park noch gemieden und im Becken trainiert. "Es wurden einige Verunreinigungen festgestellt. Der Regen hat Bakterien ins Wasser gespült", hatte Berkhahn am Donnerstag berichtet, "allerdings haben sich die Werte bis gestern normalisiert." Für Beck stehen am Samstag (1.00 Uhr MESZ) bereits die 10 km auf dem Programm, einen Tag später (1.00) will Wellbrock sich auf seiner olympischen Goldstrecke den WM-Titel zurückholen. Die ersten Drei in den beiden Rennen qualifizieren sich bereits für die Sommerspiele 2024 in Paris.

Springerin Müller erreicht Finale

Wasserspringerin Jette Müller hat das Finale vom 1-m-Brett erreicht. Die 19-Jährige aus Rostock belegte im Vorkampf mit 242,00 Punkten den achten Platz. Bei ihrer WM-Premiere im vergangenen Jahr in Budapest war Müller auf den siebten Rang gesprungen.

Die Berlinerin Lena Hentschel, Olympiadritte im Synchronspringen vom 3-m-Brett, scheiterte dagegen als 33. mit 212 Punkten deutlich. Das Finale um die Medaillen steigt am Samstag (8.30 Uhr MESZ).