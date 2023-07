Wellbrock führt DSV-Team bei WM in Japan an

Angeführt von Olympiasieger Wellbrock werden insgesamt 48 Athletinnen und Athleten des Deutschen Schwimm-Verbandes im Sommer zur WM nach Japan reisen.

Der Magdeburger Olympiasieger und Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock steht im Aufgebot des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) für die Beckenwettbewerbe bei den Weltmeisterschaften im japanischen Fukuoka (14. bis 30. Juli). Insgesamt reisen disziplinübergreifend 28 Athletinnen und 20 Athleten zur WM.

Die WM-Zweiten Lukas Märtens (ebenfalls Magdeburg) und Anna Elendt (Frankfurt) komplettieren im DSV-Kader nach Ende der nationalen Ausscheidungsphase am vergangenen Wochenende das gesetzte Trio aller deutschen Medaillengewinner bei den Titelkämpfen des Vorjahres in Budapest.

zum Thema Fragen und Antworten zur Schwimm-WM in Fukuoka

Der DSV-Tross ist fast doppelt so groß wie 2022 in Ungarn. Der Aufwuchs kam durch die Qualifikation von sechs DSV-Staffeln in sieben olympischen Disziplinen zustande, nachdem in Budapest nur zwei deutsche Staffeln dabei waren.

Gute Leistungen im Vorfeld

Für Fukuoka nominierte der Verband lediglich Aktive mit erfüllten Qualifikationsnormen. Wellbrock und Märtens hatten zuletzt in Berlin trotz ihrer sicheren WM-Teilnahmen ihre gute Form mit Weltjahresbestzeiten unterstrichen. Insgesamt fielen bei den Wettbewerben drei deutsche Rekorde.

"Im bisherigen Saisonverlauf wurde eine gute Arbeit geleistet, ansonsten wären die erbrachten Leistungen nicht möglich gewesen", sagte Bundestrainer Bernd Berkhahn bei der Nominierung in seinem Fazit der Qualifikationsphase: "Es gilt es nun, die WM in Japan ebenso akribisch vorzubereiten, um neben Topplatzierungen in den Einzelrennen auch die Staffeln gut zu platzieren."

Staffelzeiten sollen Olympia-Tickets sichern

DSV-Sportdirektor Christian Hansmann erhofft sich von Fukuoka möglichst weitgehende Planungssicherheit für die Teilnahme an den olympischen Staffel-Wettbewerben der Sommerspiele 2024 in Paris. "Unsere Zielstellung für Fukuoka lautet ganz klar, schon die bestmöglichen Staffelzeiten abzuliefern, die uns Olympia-Tickets sichern können", betonte Hansmann.

Das gesamte DSV-Aufgebot bei der WM in Fukuoka

Beckenschwimmen: Anna Elendt (Frankfurt/Main), Isabel Gose (Magdeburg), Angelina Köhler, Lisa-Marie Finger, Leonie Kullmann, Nele Schulze (alle Berlin), Nina Holt (Mönchengladbach), Laura Riedemann (Halle/Saale) - Luca Nik Armbruster, Ole Braunschweig (beide Berlin), Eric Friese (Potsdam), Oliver Klemet, Lucas Matzerath (beide Frankfurt/Main), Lukas Märtens, Florian Wellbrock (beide Magdeburg), Rafael Miroslaw (Hamburg), Josha Salchow (Heidelberg), Timo Sorgius (Leipzig), Peter Varjasi (Erlangen)



Freiwasser: Leonie Beck, Lea Boy (beide Würzburg), Jeannette Spiwoks (Essen) - Florian Wellbrock, Rob Muffels (beide Magdeburg), Oliver Klemet (Frankfurt/Main)



Wasserspringen: Lena Hentschel, Jana Lisa Rother, Christina Wassen, Elena Wassen, Pauline Pfeif (alle Berlin), Jette Müller (Rostock), Saskia Oettinghaus (Dresden) - Timo Barthel, Moritz Wesemann (beide Halle/Saale), Jaden Eikermann, Alexander Lube (beide Aachen), Lars Rüdiger, Luis Avila Sanchez (beide Berlin)



High Diving: Iris Schmidbauer (Dresden) - Manuel Halbisch (Waiblingen)



Synchronschwimmen: Marlene Bojer, Maria Denisov, Solene Guisard, Zsofia Szalkay (alle München), Klara Bleyer, Susana Rovner (beide Bochum), Daria Tonn (Nürnberg), Daria Martens (Schwenningen), Michelle Zimmer (Berlin) - Frithjof Seidel (Berlin)