Wellbrock auf dem Weg zu Gold? Coach erwartet "noch engeres Rennen"

Am Freitag geht die Mission Titelverteidigung für Florian Wellbrock in die entscheidende Phase. Der Doppelweltmeister von 2019 startet im Vorlauf über 1500 Meter Freistil. Sein Magdeburger Teamkollege Lukas Märtens will nach einer Pause ebenfalls angreifen.

