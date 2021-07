Welcher Statistik folgt Rapid?

Auf Rapid wartet nach dem knappen 2:1-Sieg in Hütteldorf eine heiße Nacht in Prag. Die Chancen, dass es auch eine lange Nacht wird, ist nach Abschaffung der Auswärtstorregel gestiegen. Ob die Chancen Rapids gut stehen, ist davon abhängig, welcher Statistik man glaubt.

Ja, eh. 19 Mal in Folge, so rechnete die Presseagentur den Rapid-Fans vor, wären die Hütteldorfer in den letzten 30 Jahren nach einem Sieg in einem Europacup-Hinspiel auch in die nächste Runde eingezogen. Da waren freilich auch Leichtgewichte wie La Valletta (3:0), Düdelingen (6:1) oder Vllaznia Shkoder (5:0) darunter, gegen die das Rückspiel – anders als jetzt gegen Sparta Prag – nur noch zur lästigen Pflicht verkam.

Fragt man die grün-weiße Europacupstatistik, wie oft – wie im aktuellen Fall – ein Ein-Tore-Vorsprung aus dem Heimspiel zum Aufstieg in die nächste Runde gereicht hat, sieht die Sache schon anders aus. In den 17 Malen, in denen dieser Fall im Laufe der Europacupgeschichte Rapids eintrat, sind die Grün-Weißen acht Mal weitergekommen, aber neun Mal ausgeschieden. Immerhin gilt auch hier: Seit man im Oktober 1990 ein 2:1 gegen Inter Mailand (in der Verlängerung) verspielte, hat ein Vorsprung von einem Treffer immer gereicht.

Nach 2:1 nur einmal weiter

Interessant: Nur fünf Mal gingen die Rapidler mit einem 2:1-Vorsprung in das Auswärtsspiel, erst einmal sind sie dann auch weitergekommen. Beim bisher letzten Fall. In der Saison 2009/10 rettete der nunmehrige Union-Berlin-Kapitän Christopher Trimmel mit seinem Tor in der 111. Minute ein 2:2 in der Verlängerung gegen APOP Kinyras Peyias den Einzug in die nächste Runde. Erst dadurch war eine Runde später das (erste) Wunder gegen Aston Villa möglich.

Es war auch das einzige Mal (von drei Versuchen), dass sich Rapid in der Verlängerung durchsetzte. Die Auswärtstorregel kam nach einem 2:1-Erfolg überhaupt erst einmal zur Anwendung. 1983 gegen Dundee United. Damals entschied sie gegen die Hütteldorfer, die in Schottland 0:1 unterlagen.

Vermisste Auswärtstorregel

Dennoch war die Frage nach der nicht mehr existenten Auswärtstorregel und einer deswegen drohenden Verlängerung in Prag nach dem 2:1 in Wien allgegenwärtig. "Wer mehr Tore schießt, steigt auf, auch wenn es vielleicht länger dauert", versuchte es Sparta-Trainer Pavel Vrba mit Schulterzucken. Dass er dennoch nicht ganz einverstanden damit ist, dass die 55 Jahre lang bewährte Auswärtstorregel nicht mehr gilt, verriet seine Körpersprache. Auch Didi Kühbauer, der aufgrund des Gegentores ja eigentlich froh sein konnte, dass die liebgewordene Bestimmung ins Regelmuseum abgewandert ist, grummelte etwas von "Wir müssen es akzeptieren. Ob man es verstehen muss, ist eine andere Frage."

Zu verdanken haben die beiden Trainer die neuen Tatsachen ihren Kollegen Arsene Wenger, José Mourinho, Diego Simeone, Carlo Ancelotti und Thomas Tuchel, die schon 2019 meinten, dass die alte Regel nicht mehr zeitgemäß sei. Am 24. Juni 2021 verkündete die UEFA die Änderung und verwies auf Statistiken, dass der Heimvorteil in den letzten Jahren so rapide zurückgegangen sei, dass die Auswärtstorregel nicht mehr gerechtfertigt sei und sogar ein Hemmschuh für attraktivere Spiele sein könnte. Zumindest gegen diese Statistik hätte Rapid nichts einzuwenden.