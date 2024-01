Welchen Vorteil Deutschland bei der Handball-EM gegen Kroatien haben könnte

Die starke Leistung gegen Ungarn stimmt DHB-Vorstand Axel Kromer optimistisch. Im entscheidenden Spiel gegen Kroatien sieht er nun einen Vorteil für die deutsche Mannschaft.

Deutschland kann mit einem Sieg gegen Kroatien in das Halbfinale der Handball-EM einziehen. Sascha Klahn

Jetzt haben es die deutschen Handballer in der eigenen Hand. Der nächste Gegner Kroatien kann es nicht mehr ins EM-Halbfinale schaffen, für die DHB-Auswahl dagegen geht es am Mittwochabend in Köln um alles. Dass es für die Kroaten um nicht mehr viel geht, könnte nach Ansicht von DHB-Sportvorstand Axel Kromer ein Vorteil für die deutsche Mannschaft sein.

Gibt Kroatien nicht mehr alles?

"Wir haben jetzt praktisch ein Viertelfinale vor der Brust gegen Kroatien, die keine Chance mehr haben aufs Halbfinale. Womöglich brennen sie dann nicht mehr ganz so, wie wir es tun", sagte Kromer vor dem abschließenden EM-Hauptrundenspiel. "Aber unterschätzen tun wir sie natürlich nicht."

Mit einem Sieg hat die DHB-Auswahl den Einzug in die K.o.-Runde sicher. Kromer ist optimistisch, dass das klappt. "Wenn wir über uns hinauswachsen und optimal alles abrufen, wissen wir, dass wir gegen jeden gewinnen können", sagte der 47-Jährige.

Das hat die Leistung gegen Ungarn (35:28) gezeigt. Anders als beim enttäuschenden Auftritt zuvor gegen Österreich (22:22) hatte das Team von Bundestrainer Alfred Gislason diesmal im Angriff und vor allem in der Abwehr überzeugt.

Sonderlob für Golla und Köster

"Was wir in der Abwehr gezeigt haben, ist einfach top. Was Julian Köster und Johannes Golla da ableisten, ist einfach grandios", schwärmte Kromer. "Wenn wir dann ins Rollen kommen, dann sind wir nur schwer zu stoppen."