Welchen Vorteil der FCA bei Beljo und Colina "ein Stück weit" ausgenutzt hat

Mit Dion Drena Beljo (20) und David Colina (22) verpflichtete der FC Augsburg zwei begehrte kroatische Talente. Enrico Maaßen spielte dabei keine kleine Rolle.

Ein Dokument fehlte noch, deshalb konnte David Colina am Freitag noch nicht beim FC Augsburg unterschreiben und dementsprechend auch nicht trainieren. Erst am Samstag, am Tag der finalen Testspiele gegen Wolfsburg, ging der Wechsel des Außenverteidigers von Hajduk Split über die Bühne.

Maaßen: "Das war schon ein Risiko"

Und weil dem FCA links und rechts allerlei Spieler krank oder verletzt wegbrachen, zeigte Enrico Maaßen an der Videowand ein paar Abläufe, damit Colina wenig später nicht völlig ins kalte Wasser geworfen werden musste. Denn in Spiel Nummer eins (0:4) stand der einstige kroatische U-21-Nationalspieler gleich in der Startelf. "Das war schon ein Risiko", gestand Maaßen später. "Aber er wollte unbedingt." Und dennoch: "Man hat in Ansätzen schon gesehen, was er für ein geiler Kicker ist, wie mutig er ist mit dem Ball." Glänzen konnte Colina wenig, dafür war eine bessere Augsburger A-Jugend zu unterlegen.

Ein kleines Videostudium erhielt auch der andere Neuzugang, Dion Drena Beljo von NK Osijek. Anders als sein Landsmann Colina, konnte der Stürmer wenigstens einmal mit seinen neuen Kollegen trainieren und in Spiel zwei (1:0) ein paar Akzente setzen. "Da müssen natürlich noch die Abläufe rein, aber man hat bei beiden schon gesehen, dass sie uns auf jeden Fall verbessern", findet Maaßen. Wenig überraschend vertritt Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter keine andere Meinung. Es sei zwar arg früh, aber "sie machen einen super Eindruck, verstehen das Spiel, haben ihre Qualitäten".

Weil sie enormes Potenzial haben, eine richtig gute Qualität. Stefan Reuter

Drei Millionen Euro legte der FCA für Beljo auf den Tisch, etwas mehr als eine halbe für Colina. "Weil sie enormes Potenzial haben, eine richtig gute Qualität", erklärte Reuter die Investitionen. "Wir glauben, dass das interessante Spieler sind, bei denen sich eine Gelegenheit ergeben hat, sie für den FC Augsburg zu gewinnen." Besonders Beljo war auf dem Mark umworben, die starken Bemühungen des FCA haben den 20-Jährigen schließlich vom Bundesliga-14. überzeugt.

Genauso wie der Trainer. "Wir müssen Spieler finden, die den nächsten Schritt gehen wollen; die sich auch aufgrund des Trainers für uns entscheiden", so Reuter. "Weil sie sagen, da ist einer, der gezielt mit jungen Spielern arbeiten kann, sie aufs nächste Level heben kann. Das nutzen wir ein Stück weit aus jetzt gerade."

Colina und Beljo Optionen für den Liga-Start

Maaßen selbst will nun die Trainingswoche abwarten und dann entscheiden, ob beide schon eine Option für den Liga-Start in Dortmund sein könnten. Angesichts der personellen Lage ist ein frühes Pflichtspiel-Debüt definitiv möglich. "So, wie sie sich gezeigt haben", sagt Maaßen über Colina und Beljo, "ist das schon denkbar."

Mario Krischel