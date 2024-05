Welche Vereine spielen kommende Saison in welchem Europapokal?

Die Saison in der Handball-Bundesliga befindet sich auf der Zielgerade, mit dem Einzug von SG Flensburg-Handewitt und Füchsen Berlin ins Endspiel der European League ist nun endgültig geklärt, welche Plätze für die Teilnahme am internationalen Wettbewerb reichen.

Der SC Magdeburg und die Füchse Berlin werden in der kommenden Saison in der Handball Champions League spielen. Für die SG Flensburg-Handewitt und den THW Kiel bleibt in der kommenden Spielzeit nur die EHF European League, damit ist zum ersten Mal seit der Saison 2001/02 kein Club aus Schleswig-Holstein in der Königsklasse.

Die beiden Nordlichter haben die Teilnahme am internationalen Wettbewerb bereits sicher. Auch die MT Melsungen kann durch den Einzug ins Endspiel des DHB-Pokals und die Teilnahme von Finalgegner Magdeburg an der Champions League fix mit der EHF European League planen, selbst wenn man den aktuellen fünften Platz nicht verteidigen kann.

Da Melsungen über den Pokal qualifiziert ist und mit der SG Flensburg-Handewitt oder den Füchsen Berlin ein weiterer der bereits für den internationalen Wettbewerb qualifizierten Bundesliga-Vertreter als Sieger der European League einen zusätzlichen Startplatz für die Liga erkämpft, reicht unterdessen auch der sechste Platz für das Europa-Ticket.

Um diesen letzten internationalen Startplatz kämpfen der VfL Gummersbach und die TSV Hannover-Burgdorf. Die Oberberger haben vor dem heutigen Duell mit dem THW Kiel schon einen Pluspunkt Vorsprung, könnten diesen auf drei Zähler ausbauen und sind auch als einziges Team noch in der Lage die MT Melsungen abzufangen.

Die Recken müssen auf Patzer des VfL Gummersbach hoffen. Das Team von Gudjon Valur Sigurdsson spielt am Donnerstag bei der SG Flensburg-Handewitt und am letzten Spieltag gegen Frisch Auf Göppingen. Hannover-Burgdorf reist bereits am Mittwoch zur HSG Wetzlar und hat zum Abschluss den HC Erlangen zu Gast.

Platz Team Sp. TD Pkt. 1 SC Magdeburg 31 +190 56:6 2 Füchse Berlin 32 +108 54:10 3 SG Flensburg-Handewitt 32 +122 48:16 4 THW Kiel 31 +104 44:18 5 MT Melsungen 32 +28 41:23 6 VfL Gummersbach 31 +22 37:25 7 TSV Hannover-Burgdorf 32 +2 36:28 8 SC DHfK Leipzig 31 +23 31:31

