Welche Vereine sind noch nie aus der Premier League abgestiegen?

Die erste Saison der Premier League startete 1992. Seitdem gelang es nur wenigen Teams, nicht in die Zweitklassigkeit abzurutschen.

Am 15. August 1992 nahm die Premier League ihren Spielbetrieb auf und folgte damit der damaligen Eliteliga First Division. Seitdem hat sie sich zu einer der europäischen Top-Ligen entwickelt. Beim Blick auf die erste Abschlusstabelle der Saison 1992/93 fällt aber auf, dass unter den Gründungsvereinen der damals 22 Mannschaften umfassenden Liga einige Teams sind, die mittlerweile nicht mehr in der höchsten englischen Spielklasse vertreten sind.

In der über 30-jährigen Geschichte der Premier League gelang es überhaupt nur sechs Mannschaften, sich dauerhaft im Oberhaus zu halten.

Diese Vereine sind noch nie aus der Premier League abgestiegen

Manchester United

Die Red Devils waren 1993 der erste Meister der Premier League - ihr damals erster Titel seit 1967. Es sollten noch zwölf weitere folgen, immer mit Sir Alex Ferguson an der Seitenlinie. Der letzte liegt aber lange zurück (2013).

FC Arsenal

Auch die Gunners, die die erste Spielzeit auf Platz zehn abschlossen, sind seit der Gründung ununterbrochen dabei. 2004 gelang dem damals von Arsene Wenger trainierten Team etwas ganz Besonderes: Mit Jens Lehmann im Tor wurde Arsenal ohne Niederlage Meister. "The Invincibles" waren geboren.

Meister der Premier-League-Saison 2003/2004: der FC Arsenal. imago images

FC Chelsea

Auch der Stadtkonkurrent der Gunners ist noch nie aus der Premier League abgestiegen. Die Blues hatten ihre beste Zeit unter Trainer José Mourinho. Der Portugiese holte drei (2005, 2006, 2015) von Chelseas insgesamt fünf Titeln in der Premier League.

FC Liverpool

Vor Gründung der Premier League war Liverpool der englische Rekordmeister, dann folgte aber die Ära Ferguson bei Manchester United. Nur einmal gelang den Reds der Titel in der Premier League (2020), es war die 19. Meisterschaft insgesamt - abgestiegen ist der LFC aus der Premier League aber nie.

Tottenham Hotspurs

Auch die Spurs sind ein Gründungsmitglied der Premier League. Eine derartige Titelgeschichte wie die Stadtkonkurrenz von Arsenal und Chelsea haben die Nordlondoner, deren letzter Meistertitel (1961) lange zurückliegt, zwar nicht vorzuweisen, eine Konstante sind sie seit der Gründung dennoch.

FC Everton

Die Toffees standen bislang schon mehrfach kurz vor dem ersten Premier-League-Abstieg ihrer Geschichte. Jedes Mal schaffte es der neunmalige Meister (nie in der Premier League) am Ende aber doch über dem Strich zu landen.

Neben den Gründungsmitgliedern haben außerdem drei weitere Vereine keinen Abstieg aus der Premier League in ihrer Vita stehen - allerdings sind Brighton & Hove Albion (siebtes Jahr in der Premier League), FC Brentford (drittes), Luton Town (erstes) auch noch nicht so lange im Oberhaus dabei.

Und Manchester City?

Auch wenn es heute nahezu unvorstellbar klingt, doch der Triple-Sieger und Klub-Weltmeister von 2023 spielte nicht dauerhaft in der Premier League. 1996 mussten die Citizens, bei denen damals Eike Immel das Tor hütete und Uwe Rösler im Sturm agierte, den Gang in die Zweitklassigkeit antreten.

Erst 1999/2000 gelang der Wiederaufstieg, es folgte allerdings der erneute Abstieg. Nach einem weiteren Jahr in der zweiten Liga gehören die Skyblues seit 2002 zum festen Inventar der Premier League.

(Stand: Saison 2023/24)