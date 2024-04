Welche Spielorte kommen für die Handball-WM 2027 in Frage

Elf Arenen sind in der Auswahl für die Männer-Weltmeisterschaft 2027, die der Deutsche Handballbund 2027 ausrichten wird. "Im Laufe des Jahres" will man beim Verband entscheiden, wo genau gespielt worden will. handball-world blickt auf die in Frage kommenden Arenen.

"Das ist ein erfreuliches Zwischenergebnis", sagt Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des DHB. "Mit der möglichen geographischen Verteilung der Arenen ist die Voraussetzung geschaffen, dass dieses Turnier in ganz Deutschland erlebbar wird. Wir werden nun gemeinsam mit den Bewerbern in einen Evaluierungsprozess gehen."

Namen der Bewerber nennt der Verband nicht, man halte es wie bei den jüngsten Großturnieren hieß es auf Nachfrage von handball-world. In Stuttgart hat man seinen Hut öffentlich mit der Porsche-Arena in den Ring geworfen. Alleine die Mindestanforderungen des Weltverbands zeigen, dass die Schwaben dabei maximal auf eine Vorrundengruppe hoffen dürfen.

Mindestens 6.000 Zuschauer beträgt die Zuschauerkapazität für die erste Phase des Wettbewerbs, für Hauptrunde und Viertelfinale sind mindestens 8.000 Zuschauer vorgesehen und das Finalwochenende soll vor mindestens 15.000 Zuschauern stattfinden können. Mindestanforderungen gibt es je nach Turnierphase auch für die verfügbaren VIP-Tickets, diese bewegen sich zwischen 300 und 1000 Zuschauern - je nach Turnierphase und sind auch abhängig von der Anwesenheit des Gastgebers.

Kleinere Hallen könnten hingegen für den President´s Cup noch zum Zuge kommen. So wird die Trostrunde im kommenden Jahr im kroatischen Porec ausgespielt, wo maximal 3.700 Zuschauer einen Platz finden.

Wie der Mannheimer Morgen berichtet, will auch die SAP Arena in Mannheim WM-Spiele ausrichten. Die Heimstätte der Rhein-Neckar Löwen wurde allerdings zuletzt bei 13.200 Zuschauern als ausverkauft gemeldet, käme somit maximal für die Hauptrunde oder ein Viertelfinale in Frage.

Finalwochenende in NRW gesetzt?

Für das Finalwochenende scheint die Kölner Lanxess-Arena mit 19.750 Zuschauern gesetzt, das Finalwochenende würde am 29./31. Januar ausgetragen. Nur acht Tage vor dem Rosenmontag hat der Tourismus in der Domstadt allerdings auch Hochkonjunktur.

Verfügbare Alternativen, die die Mindestanforderungen des Weltverbands erfüllen würden, scheinen rar gesät. Bei der Handball-EM fand das Eröffnungsspiel vor über 50.000 Zuschauern in Düsseldorf statt, auch die Arena Auf Schalke könnte mit verschließbarem Dach und entsprechender Klimatisierung die entsprechenden Rahmenbedingungen im Januar schaffen.

In Berlin hatte man bei der Handball-EM zuletzt in der Mercedes-Benz-Arena vor 13.571 Zuschauern gespielt, in Hamburg bot die Barclays-Arena (13.376) ein paar Zuschauer weniger. Düsseldorfs PSD Bank Dome, Oberhausens Rudolf-Weber-Arena oder auch die Dortmunder Westfallenhalle kämen maximal für die Hauptrunde zum Einsatz. Dies geht auch für München, sowohl für die Olympiahalle wie auch für den künftig neu eröffneten SAP-Garden.

Nur wenige HBL-Standorte erfüllen Mindestanforderungen

Spielorte in Deutschlands Beletage, die die Mindestanforderungen zumindest für die Vorrunde erfüllen sind neben Mannheim und Berlins Fuchsbau auch noch Kiels Wunderino Arena, Hannovers ZAG-Arena, die Arena Nürnberger Versicherung und die Arena Leipzig.

Flensburgs Campushalle hat zwar nominell 6.300 Zuschauer, allerdings eine 1.500 Zuschauer umfassende Stehplatztribüne, die unter Umständen zu Sitzplätzen umgebaut werden müsste und dann unter die Mindestanforderungen fallen könnte. In Leipzig könnten die VIP-Plätze durchaus eine Herausforderung darstellen.

Auch in der OWL-Arena zu Halle/Westfalen und Bremens Stadthalle wurden schon Handball-Länderspiele ausgetragen. Auch in Frankfurt/Main gibt es Überlegungen für eine neue Multikfunktionshalle, allerdings auch nur mit einer Zuschauerkapazität von rund 13.000 Besuchern.

Deutsche Spielorte bei Handball-Großturnieren

Männer-WM 1958: Erfurt, Berlin, Magdeburg, Rostock, Leipzig



Männer-WM 1961: Stuttgart, Bietigheim, Ulm, Berlin, Wolfsburg, Kiel, Karlsruhe, Haßloch, Freiburg i. Br., Wiesbaden, St. Ingbert, Essen, Homberg, Dortmund, Krefeld, Münster/Westf.



Frauen-WM 1965: Berlin, Hannover, Bochum, Dortmund, Offenburg, Freiburg . Br.,



Männer-WM 1974: Berlin, Chemnitz, Gera, Erfurt, Schwerin, Rostock, Wismar, Brandenburg/Havel, Halle/Saale, Magdeburg, Dessau



Männer-WM 1982: Essen, Duisburg, Dortmund, Homburg, Eppelheim, Berlin, Ludwigshafen, Hamburg, Bremen, Kiel, Göppingen, Sindelfingen, Hannover, Bremerhaven, Lübbecke, Düsseldorf, München, Offenburg, Böblingen, Günzburg, Frankfurt/Main, Elsenfeld, Gütersloh, Osnabrück, Haltern am See, Brake, Halle/Westf. Unna, Minden



Frauen-EM 1994: Berlin, Bonn, Magdeburg, Oberhausen, Oldenburg, Waiblingen



Frauen-WM 1997: Berlin, Hannover, Saarbrücken, Hamburg, Sindelfingen, Neubrandenburg, Rotenburg a.d. Fulda



Männer-WM 2007: Köln, Hamburg, Mannheim, Dortmund, Magdeburg, Wetzlar, Stuttgart, Halle /Westf., Lemgo, Bremen, Kiel, Berlin



Frauen-WM 2017: Leipzig, Hamburg, Magdeburg, Bietigheim-Bissingen, Oldenburg, Trier



Männer-WM 2019: Köln, Hamburg, München, Berlin



Männer-EM 2024: Köln, Hamburg, Berlin, Mannheim, München, Düsseldorf



Frauen-WM 2025: Stuttgart, Dortmund, Trier

Spielorte der Liqui Moly Handball Bundesliga

Spielstätte Ort Kapazität PSD Bank Dome Düsseldorf 13.400 Barclays Arena Hamburg 13.376 SAP-Arena Mannheim 13.200 TUI-Arena Hannover 10.800 Wunderino-Arena Kiel 10.285 Max-Schmeling-Halle Berlin 9.000 Arena Nürnberger Versicherung Nürnberg 8.308 GETEC-Arena Magdeburg 6.600 Quarterback Immobilien Arena Leipzig 6.327 Campushalle Flensburg 6.300 Porsche-Arena Stuttgart 6.211 EWS Arena Göppingen 5.600 Phoenix Contact Arena Lemgo 5.000 Buderus-Arena Wetzlar 4.400 Rothenbach-Halle Kassel 4.300 Schwalbe Arena Gummersbach 4.132 Mitsubishi-Electric-Halle Düsseldorf 3.950 Werner-Aßmann-Halle Eisenach 3.400 Uni-Halle Wuppertal 3.200 Sparkassen-Arena Balingen 2.320

Keine/unregelmäßige Spielorte der Liqui Moly Handball Bundesliga

Spielstätte Ort Kapazität Merkur Spiel-Arena Düssedorf 53586 Veltins Arena Gelsenkirchen 30.925*/62.271 Lanxess Arena Köln 20.000 Mercedes-Benz Arena Berlin 13.571 König-Pilsner-Arena Oberhausen 12.650 Olympia-Halle München 12.463 Westfalenhalle Dortmund 12.000 SAP-Garden München 10.796 OWL Arena Halle (Westf.) 10.500 Stadthalle Bremen 9.700 Festhalle Frankfurt/Main 9.300 Hanns-Martin-Schleyer-Halle Stuttgart 8.500

* In Gelsenkirchen wurde 2004 in der Partie zwischen Lemgo und Kiel vor rund 30.000 Zuschauern gespielt. Anders als in Düsseldorf befand sich das Handballfeld damals aber nicht in der Spielfeldmitte.