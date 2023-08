Welche Spieler Union noch verlassen könnten

Die Transferperiode neigt sich dem Ende zu. Wer bei Union Berlin noch auf dem Abstellgleis steht.

Union Berlin hat seinen aufgeblähten Kader in dieser Transferperiode schon mächtig ausgedünnt. Insgesamt 13 Akteure haben den Verein bis dato verlassen, sechs Spieler davon erst einmal zur Leihe. Wer den Champions-League-Teilnehmer bis zum Schließen des Transferfensters am Freitag noch verlassen könnte.

Sheraldo Becker: Schon lange liebäugelt der 28-Jährige mit einem Wechsel ins Ausland, um einen besser dotierten Vertrag zu unterschreiben. Doch weil sich der Angreifer am Samstag im Spiel beim SV Darmstadt einen Muskelfaserriss zugezogen hat und damit bis zu vier Wochen ausfallen wird, erschwert das einen Wechsel. Vor allem dürfte der von Union geforderte Preis durch die Verletzung Beckers weiter sinken.

Jordan: Der Stürmer konnte sich nie wirklich durchsetzen, machte lediglich in den ersten Partien nach seiner Verpflichtung vor einem Jahr auf sich aufmerksam. Nun wird der Stürmer wohl zum Liga-Konkurrenten Borussia Mönchengladbach verliehen.

Tim Skarke: Der schnelle Außenbahnspieler hat bei Union keine Chance. Was auch daran liegt, dass seine Position im System von Trainer Urs Fischer nicht vorkommt. In dieser Transferperiode wurde der 26-Jährige immer mal wieder mit Schalke in Verbindung gebracht. In der vergangenen Rückserie hat er bereits leihweise für die Ruhrpottler gespielt.

Mikkel Kaufmann: Der Neuzugang vom FC Kopenhagen stand in beiden Bundesligaspielen nicht mal im Kader. Andere Stürmer haben den Vorzug erhalten. Was dafür sprechen könnte, dass der Däne erstmal auf Leihbasis woanders Spielpraxis sammeln soll. Andere Medien hatten Kaufmann bereits mit Zweitligist Hannover 96 in Verbindung gebracht, wo nach kicker-Informationen aber nichts dran ist.