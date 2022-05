Welche Spieler starten 2022 durch? Jetzt die neue Folge "Icing the kicker" hören

ITK #13: Unsere NFL Breakout Kandidaten 2022

In der neuen Folge von "Icing the kicker" stellen euch Detti, Michael und Kucze ihre ganz persönlichen Breakout-Kandidaten vor. Also NFL-Spieler, die vor ihrer bislang besten NFL-Saison stehen. Außerdem ist auch noch von prominenten Free Agents die Rede. Von Stars, die rund drei Monate vorm Start der neuen Spielzeit noch immer keinen neuen Vertrag haben. Warum das so ist, wann sich das ändert und wo sie womöglich schon bald unterkommen? Hört selbst… Die nächste Folge von "Icing the kicker" gibt es am 3. Juni. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire