Welche Rolle spielte "777 Partners" beim Bobic-Aus?

Offiziell ist die Partnerschaft erst jetzt. Hinter den Kulissen mischt Herthas neuer Investor 777 Partners allerdings seit Wochen mit - auch beim Aus von Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic?

Mit Gauthier Hein war sich Fredi Bobic einig, mit Maximilian Philipp im Grunde auch. Aber nachdem sich Hertha BSC am Abend des 28. Januar - nur wenige Stunden nach der Niederlage im Derby gegen den 1. FC Union (0:2) - von Bobic trennte, gerieten die final vorbereiteten Personalien ins Rutschen.

Der damalige Wolfsburger Philipp, vom Bobic-Aus auf der Zielgeraden der Wintertransferperiode irritiert, entschied sich um und ging zu Werder Bremen. Auxerres Rechtsaußen Hein, der bereits zum Medizincheck in Berlin weilte, musste unverrichteter Dinge wieder abreisen: Herthas neuer Sportdirektor Benjamin Weber, am Tag nach dem Bobic-Aus installiert, war nicht überzeugt von Hein - und 777 Partners auch nicht.

Mit dem Private-Equity-Unternehmen, das seine Stammsitz in Miami hat, war Hertha zu jener Zeit in weit fortgeschrittenen Gesprächen über eine Mehrheitsbeteiligung. Unterschrieben war damals nichts, erst am Samstag verkündete Hertha den Einstieg des neuen strategischen Partners, der die bisher von Lars Windhorsts Tennor-Holding gehaltenen Anteile von 64,7 Prozent an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA übernimmt und nach kicker-Informationen im Zuge einer Kapitalerhöhung von 100 Millionen Euro die Anteile auf etwa 75 Prozent aufstocken wird.

Am Ende der Wintertransferperiode kam nur Tolga Cigerci (Ankaragücü), mehrere geplante Transfers zerschlugen sich - unter anderen der von Selim Amallah. Der marokkanische Nationalspieler stand bis Ende Januar in Diensten von Standard Lüttich, jenem belgischen Klub, dessen Anteile 777 Partners im März 2022 zu 100 Prozent erwarb. Nach Berlin wollte Amallah dennoch nicht, der Mittelfeldspieler zog eine Offerte von Real Valladolid vor. An jenen letzten Tagen der Wintertransferperiode sollen die Drähte zwischen Hertha und 777 regelrecht geglüht haben.

Insbesondere Johannes Spors, ehemals als Videoanalyst und Chefscout im deutschen Profifußball beschäftigt (Hoffenheim, RB Leipzig, HSV) und seit Sommer 2022 Global Sports Director der 777 Football Group, die inklusive Hertha jetzt Anteile an sieben Fußballklubs auf drei Kontinenten hält, soll sich sehr intensiv mit Weber und Hertha-Präsident Kay Bernstein ausgetauscht haben. Auch über die geplante Trennung von Bobic, die nach dem 0:5 gegen den VfL Wolfsburg vier Tage vor dem Union-Spiel vom Präsidium vorbereitet wurde, wusste der potenzielle Geldgeber aus Übersee dem Vernehmen nach vorab Bescheid. Natürlich sei 777 Partners "informiert" und auch "eingebunden" worden, sagte Bernstein am Tag nach dem Bobic-Aus in einer Pressekonferenz, "weil wir uns nun mal auf der Zielgeraden (der Verhandlungen über einen Einstieg, d. Red.) befinden".

Trennung von Bobic keine Forderung, aber das favorisierte Szenario

Die Frage, welche Rolle 777 Partners beim Aus von Bobic tatsächlich gespielt hat, wabert seit Wochen durch Berlin - und sie wird von unterschiedlichen Quellen durchaus in unterschiedlicher Farbgebung beantwortet. Die Süddeutsche Zeitung berichtete in ihrer Samstagsausgabe, ihre Informanten besagten, "dass der Daumen über Bobic tatsächlich von 777 gesenkt worden sei". Nach kicker-Informationen war die Demission des erfolglosen Bobic keine Bedingung für einen Einstieg der US-Amerikaner beim finanziell stark angeschlagenen Bundesligisten. Explizit, so berichten mehrere mit den Vorgängen und monatelangen Verhandlungen vertraute Quellen, gab es keine Forderung von 777 nach einer Trennung von Bobic.

Allerdings galt ein Neustart ohne den teuren und in seinem Kerngeschäft glücklosen Bobic offenbar als das klar favorisierte Szenario. Dessen Aus, über das die Hertha-Granden um Bernstein schon im November, als die Bundesliga in ihre WM-bedingt lange Winterpause ging, intensiv nachdachten, soll von 777 Partners sehr wohl goutiert worden sein. Die Berliner Lösung - mit dem früheren Hertha-Akademie-Chef Weber und Klub-Urgestein Andreas "Zecke" Neuendorf als rechter Hand und Bindeglied zwischen Nachwuchs- und Profibereich - schwebte Bernstein bereits am Ende des alten Jahres vor. Bobic wiederum störte sich zunehmend an der Omnipräsenz des ehrenamtlichen Präsidenten Bernstein in der Klub-Geschäftsstelle. Zum Bruch kam es dann Ende Januar - vor dem Hintergrund des Fehlstarts ins Jahr 2023 und angesichts etlicher Transferflops in Bobics Ägide.

Dass Bobics Vertragssituation jenen Zeitpunkt notwendig machte, wie zuletzt oft kolportiert wurde, stimmt nur bedingt. Dass der 2021 für eine Ablösesumme von 2,5 Millionen Euro aus Frankfurt geholte Bobic seinen bis 2024 laufenden Vertrag zu steigenden Bezügen bis 2026 hätte verlängern können, ist korrekt. Allerdings galt diese Option nicht etwa bis Ende Februar, sondern bis zum 30. Juni 2023.

Bobic-Trennung wurde schnell ein juristisches Thema

Bernsteins am Tag nach dem Bobic-K.o. getroffene Aussage, man sei "weit weg davon, im Streit auseinanderzugehen", wurde sehr schnell von der Realität einkassiert. Etwa zwei Wochen nach der Freistellung schickte Hertha Bobic eine fristlose Kündigung ins Haus, zentrale Begründung: "vereinsschädigendes Verhalten." Bobic geht sowohl gegen seine ordentliche als auch gegen die fristlose Kündigung juristisch vor. Für den 3. April ist ein Gütetermin vor dem Arbeitsgericht Berlin anberaumt.

Immerhin: Auch der Europameister von 1996 konnte zumindest in einem Fall vom 777-Netzwerk profitieren. Als Hertha im Januar Wunschstürmer Florian Niederlechner vom FC Augsburg loszueisen versuchte, hatte 777 seine Finger im Spiel, wie der kicker bereits am 19. Januar berichtete. Der FCA bekam damals seinerseits von 777-Klub CFC Genua auf Leihbasis Kelvin Yeboah, seine Wunschlösung für den Sturm - nachdem 777 von Hertha um flankierende Unterstützung gebeten worden sein soll. Als Serie-B-Klub Genua Yeboah nach Augsburg ziehen ließ, war der Weg für Niederlechner nach Berlin frei. Es war Bobics letzter Transfer als Hertha-Verantwortlicher. Zehn Tage später war er seinen Job los - zur eigenen Überraschung und zu der von Cheftrainer Sandro Schwarz.