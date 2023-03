Welche Rolle spielt Gregoritsch? "Vor dem Training habe ich gedacht, ich weiß es"

Gegen Juventus Turin muss der SC Freiburg ein 0:1 wettmachen, wenn die Europa-League-Reise an diesem Donnerstag nicht enden soll. Ein Auftrag, bei dem es sich durchaus anbietet, Michael Gregoritsch in die erste Elf zu berufen. Oder etwa nicht? Das Training am Mittwochvormittag brachte Trainer Christian Streich ins Grübeln.

Es war eine durchaus lange Liste, die Christian Streich ausführte, als er über die Qualitäten von Michael Gregoritsch sprach. "Er hat einen super Körper und ein sehr gutes Kopfballspiel", meinte Freiburgs Trainer, "er kann den Ball abdecken und weiß, wo das Tor steht und die Box ist." Kurze Pause, dann schickte Streich noch hinterher: "Da brauchen wir ihn." Heißt das also, dass Gregoritsch, der beim Hinspiel gegen Juve erst in der 88. Minute das Feld betreten hatte, dieses Mal in der Freiburger Startformation stehen wird?

"Vor dem Training habe ich gedacht, ich weiß es", entgegnete Streich, wollte das aber nicht falsch verstanden wissen. Dass er sich noch unschlüssig sei, habe nichts mit Gregoritsch und dessen Trainingsleistungen zu tun, sondern vielmehr damit, dass ein Gegner wie Juve auch ihn als Trainer vor eine Herausforderung stelle.

In der Bundesliga gebe es auch Gegner, bei denen Freiburg in der Spielvorbereitung, so Streich, "mehr die eigene Ausrichtung und ein bisschen weniger den Gegner" in den Blick nehme. Bei einem K.-o.-Spiel gegen Juve sei das anders.

Das dürfte auch der Grund gewesen sei, warum Lucas Höler in Turin den Vorzug vor Gregoritsch bekam - schließlich zeichnet sich Höler in erster Linie durch sein Gegen-den-Ball-Spiel aus. Darauf hatten die Freiburger im Hinspiel ihr Augenmerk gelegt, nun wissen sie schon beim Anstoß, dass sie mindestens ein Tor schießen müssen.

Gut also, dass Streich etwas später auch noch ein letzter Punkt einfiel, als er erklärte, welchen Wert Gregoritsch am Donnerstagabend haben könnte. "Er hat auch noch einen linken Fuß", sagte Freiburgs Trainer, "das macht es auch nicht einfacher für die Gegner."