Welche Parallelen Schmidt zu Union erkennt - und welche Unterschiede

Im sechsten Bundesligaspiel trifft Heidenheim bereits zum dritten Mal auf einen in Europa vertretenen Gegner. Am Samstag ist CL-Teilnehmer Union Berlin zu Gast.

Personell knüpft der FCH an die vergangene Saison an, Frank Schmidt kann fast aus dem Vollen schöpfen. Marnon Busch fehlt weiterhin mit einem Faserriss, Eigengewächs Kevin Sessa muss mit Adduktorenproblemen passen, ansonsten kann er über alle Akteure verfügen.

Vielleicht war es hilfreich, in der vergangenen Woche von Leverkusen die Grenzen aufgezeigt zu bekommen, um nun gegen die Berliner wachsamer, vielleicht auch gedankenschneller agieren zu können, vor allem in der Defensive. "Es war für uns sehr schwierig, in defensive Abläufe reinzukommen", sagt Schmidt rückblickend. Allerdings möchte er auf derlei Querbezüge mit anderen Partien gar nicht eingehen, schließlich spiele man zu Hause - und hier möchte man den Grundstock für den Klassenerhalt legen. "Zu Hause sind viele Dinge oft anders."

Was sich verändert hat im Vergleich zur 2. Liga ist die Defensivarbeit, was auf den ersten Blick nicht weiter verwundern dürfte. Dennoch setzt Heidenheims Trainer hier an, schließlich hat man bislang in jeder Partie mindestens zwei Gegentreffer kassieren müssen. Gegen Bayer waren es gar deren vier, macht in Summe 13. Deswegen, so Schmidt, müsse man die Defensive unbedingt weiter stabilisieren, um diesen Gegentore-Schnitt schnell zu minimieren.

Gegen Berlin muss der FCH "mehr als überraschen"

"Wir wissen, dass wir in der Bundesliga spielen, gegen was für Gegner wir spielen. Wir wussten auch, dass es so kommt. Aber so einfach möchten wir es uns nicht machen, sondern uns weiter stetig verbessern, um die Punkte zu holen, die wir dringend benötigen", sagt Heidenheims Übungsleiter. Schließlich könne seine Mannschaft nicht immer drei oder vier Tore schießen, um Spiele zu gewinnen. Ebenfalls fordert er mehr Konstanz über 90 Minuten von seinem Team, auch das habe er aus dem Leverkusen-Spiel mitgenommen, dort fehlte diese besonders. "Es gibt genügend Dinge, an denen wir arbeiten können."

Schmidt hat den ersten Champions-League-Spieltag natürlich gespannt verfolgt, darunter auch das 0:1 der Unioner bei Real Madrid. "Das Spiel haben sie in der Nachspielzeit verloren", so Schmidt, der mit Nachdruck und hochgezogenen Augenbrauen anfügt: "Bei Real Madrid!", was noch einmal verdeutlichen soll, wen man in diesem Heimspiel empfängt. Man müsse viel in die Waagschale werfen, um gegen die Unioner etwas einzufahren, "um mehr als zu überraschen. Wir brauchen Punkte, immer mal wieder auch gegen Mannschaften, bei denen es auf dem Zettel zunächst nicht danach aussieht. Daran glauben wir", sagt der FCH-Trainer.

Dortmund (2:2) war solch eine Mannschaft, Berlin zählt ebenfalls dazu. Bei allem Respekt gegenüber dem kommenden Gegner blitzt aber auch das Heidenheimer Heim-Selbstverständnis auf, wie Schmidt noch einmal unterstreicht: "Zu Hause wissen wir, dass wir gegen jede Mannschaft eine Chance haben."

Weiterer Schritt Richtung verbesserter Infrastruktur

Fernab des Rasens hat der FCH an diesem Donnerstag einen wichtigen Schritt getan: In einer öffentlichen Sitzung hat der Heidenheimer Gemeinderat den Offenlegungsbeschluss im Bebauungsplanverfahren der Voith-Arena verabschiedet. Damit ist zwar noch keine Entscheidung gefallen, doch der Weg für den Ausbau der Infrastruktur rund um die Spielstätte scheint zumindest geebnet. Weitere Schritte müssten noch folgen, dann aber stünde beispielswiese auch einem erforderlichen Ausbau der Voith-Arena nichts mehr im Wege. Eine Machbarkeitsstudie hatte bereits vor geraumer Zeit ergeben, dass ein Ausbau auf 25.000 Zuschauer möglich sei. Dieses Go des Gemeinderats ist vor allem aber auch wichtig, um die Lizenzkriterien der DFL dauerhaft erfüllen zu können. Der nächste Schritt wird dann der Satzungsbeschluss durch den Gemeinderat sein.

Zwar wird man mit dem FCH logischerweise nicht die europäischen Ränge anpeilen, dennoch gibt es durchaus Parallelen zwischen Heidenheim und Berlin, was vor allem die Entwicklung angeht. Zudem kreuzte man vor gar nicht allzu langer Zeit noch die Klingen in der 2. Liga miteinander. "Nachhaltigkeit, Zusammenhalt und Werte spielen bei Union eine große Rolle. Was die mannschaftliche Geschlossenheit angeht, gibt es definitiv Parallelen", sagt Schmidt, möchte aber eigentlich gar nicht allzu sehr vergleichen: "Wir können uns nicht mit Union vergleichen, weil in Berlin alles viel größer ist, weil Union einen ganz anderen Weg genommen hat als wir."

Berlin und Heidenheim seien grundsätzlich "zwei Paar Stiefel". Vorbildcharakter aber hat Union dennoch in einigen Punkten. Dort seien ebenfalls viele Dinge eingetreten, die man dem Klub nicht zugetraut habe, "das ist bei uns ähnlich", sagt Schmidt, der es jedoch differenziert betrachtet: "Wir gehen unseren eigenen Weg, hatten immer eigene Ideen, von Anfang an. Kein Team im sportlichen Bereich arbeitet bereits so lange zusammen wie wir. Also haben wir uns viel selbst erarbeiten müssen", sagt Schmidt, der aber auch die Schnittmengen bei anderen Vereinen natürlich beobachtet.

Schmidt wünscht sich die schweizerische Ruhe von Urs Fischer

Solch eine Schnittmenge gebe es beispielsweise bei Leverkusen nicht. Bei anderen Vereinen, unter anderem Berlin, aber auch beim SC Freiburg, schaue man durchaus genau hin, um sich etwas abzuschauen, um etwas für sich nutzen zu können. Da gebe es immer mal wieder Dinge, die man sich als Vorbild nehmen könne, "die es dann vielleicht auch anzustreben gilt", so Schmidt.

Deutlicher wird er beim Vergleich mit Urs Fischer, seinem Unioner Pendant, wie er offen und grinsend zugibt: "Diese schweizerische Ruhe fehlt mir manchmal, da kann ich noch viel lernen."