Welche Klubs sind noch nie aus der Bundesliga abgestiegen?

Seit 60 Jahren existiert die Bundesliga. Nach jeder Saison müssen einige Teams sie ins Unterhaus verlassen und andere rücken auf. Doch welche Mannschaften ereilte noch nie das Schicksal des Abstiegs, welche aktuellen Bundesligisten sind also noch nie abgestiegen?

Am kürzesten vs. am längsten dabei: Jan-Niklas Beste (li.) und der 1. FC Heidenheim sind ganz frische Bundesligisten, der FC Bayern München, das Team von Harry Kane, ist schon seit über 50 Jahren dabei. Getty Images

Nach der Saison 2017/18 war es so weit und die Uhr im Volksparkstadion musste angehalten werden. Der Bundesliga-Dino, der Hamburger Sportverein, holte am letzten Spieltag zwar einen 2:1-Erfolg gegen Gladbach, doch der Abstieg konnte nicht mehr verhindert werden. Damit ereilte auch das letzte offizielle Gründungsmitglied der Bundesliga zum ersten Mal das Schicksal, in die Zweitklassigkeit absteigen zu müssen.

In 60 Jahren Bundesliga gab es bisher insgesamt 57 Vereine im deutschen Oberhaus. Viele davon stiegen schnell wieder ab oder verschwanden in der Versenkung - einige aber konnten sich in der Bundesliga halten, etablieren und sind nicht mehr wegzudenken. Acht aktuelle Bundesligisten haben es sogar geschafft, sich seit dem Aufstieg in der höchsten Spielklasse zu halten.

1. FC Heidenheim

Zugegebenermaßen kann zum 1. FC Heidenheim noch keine wirkliche Aussage getätigt werden. Das Team von Trainer Frank Schmidt, der für den FCH seit 2007 an der Seitenlinie steht, stieg 2023 erstmals in die Bundesliga auf und ist damit das jüngste Bundesliga-Mitglied. Da die Spielzeit allerdings noch nicht beendet ist, war ein Abstieg bislang aber noch nicht möglich.

Union Berlin

Seit der Saison 2019/20 bekommen die Fans an der Alten Försterei Bundesliga-Fußball zu sehen, gekrönt wurde die Erstklassigkeit sogar mit Rang vier und der direkten Champions-League-Qualifikation in der Spielzeit 2022/23. Nur eine Saison später spielten plötzlich internationale Stars wie Leonardo Bonucci oder Nationalspieler wie Robin Gosens oder Kevin Volland für die Berliner, die sich nach 14 sieglosen Spielen in Serie allerdings von Erfolgstrainer Urs Fischer trennen mussten.

RB Leipzig

Das von vielen Fans kritisierte "Projekt" RB Leipzig hat seit 2016/17 eine Dauerkarte in der Bundesliga, damals hatte Ralf Rangnick die Sachsen über den Amateurfußball ins deutsche Oberhaus geführt. Gleich in der ersten Saison holte RB satte 67 Punkte und wurde Vizemeister. Seither ist die schlechteste Platzierung der Leipziger Rang sechs. Den Weg aus der 3. Liga bis in die Champions League mitgemacht hat seit 2013 Yussuf Poulsen, der Däne hat zwei Aufstiege und einen Pokalsieg mit RB gefeiert - und musste noch nie absteigen.

FC Augsburg

Ein ewiger Abstiegskandidat, der den Kopf aber immer wieder rechtzeitig aus der Schlinge zieht, ist der FC Augsburg. Die Fuggerstädter sind bereits seit über einem Jahrzehnt in der Bundesliga beheimatet, 2011 gelang der Aufstieg. Den größten Erfolg feierten die bayrischen Schwaben in der Saison 2014/15, als sie unter Markus Weinzierl Rang fünf erreichten und sich somit für die Europa League qualifizieren konnten.

TSG 1899 Hoffenheim

Wie bei RB Leipzig hatte auch beim rasanten Aufstieg der TSG Hoffenheim Ralf Rangnick seine Finger im Spiel. Er führte die Sinsheimer aus der Regionalliga bis in die Bundesliga, wo die TSG sich in ihrer ersten Spielzeit 2008/09 auch gleich die Herbstmeisterschaft sicherte. Leistungsträger war dabei Vedad Ibisevic, der in 17 Partien 18 Treffer erzielte. Er verletzte sich allerdings schwer und verpasste die gesamte Rückrunde, die TSG brach ein und landete nur auf Rang sieben. In den Folgejahren gab es viele Achterbahnfahrten, zuletzt stabilisierten sich die Kraichgauer aber immer mehr im Bundesliga-Mittelfeld.

VfL Wolfsburg

Die Saison 2008/09 ist auch für den VfL Wolfsburg das Stichwort, denn das Team feierte in dieser Spielzeit ihren größten Erfolg und holte mit der Doppelspitze Grafite (28 Tore) und Edin Dzeko (25 Tore) die bis dato einzige Meisterschaft. Seit 1997/98 sind die Wölfe Dauergast in der Bundesliga und kamen nur 2017 und 2018 in die Bredouille, als sie den Abstieg erst jeweils in der Relegation abwenden konnten.

Bayer 04 Leverkusen

Die Werkself ist nicht mehr aus der Bundesliga wegzudenken und schon seit über 40 Jahren ein Teil von ihr. 1979 stieg Bayer 04 als Zweitligameister ins Oberhaus auf und ist bis heute als "Vizekusen" bekannt, da sie bereits fünfmal am Ende einer Spielzeit auf Rang zwei landeten und auf einen Meistertitel weiter warten müssen.

FC Bayern München

Die erfolgreichste Mannschaft des deutschen Profi-Fußballs war ebenfalls kein Gründungsmitglied der Bundesliga. Lange ließ sich der FC Bayern aber nicht bitten, stieg bereits 1965 ins Oberhaus auf und ist seitdem nicht mehr dort wegzudenken. Der deutsche Rekordmeister kann mittlerweile auf 33 deutsche Meisterschaften sowie 20 DFB-Pokal-Siege zurückblicken und führt die Ewige Tabelle der Bundesliga souverän an. Die schlechteste Endplatzierung stammt aus dem Jahre 1978, als sich der FCB auf Rang zwölf wiederfand.