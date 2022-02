Welche Erkenntnisse Matarazzo aus den vergangenen Wochen gezogen hat

Die Situation ist schwierig und kann schwieriger werden, wenn Stuttgart gegen Bochum nicht gewinnt. Pellegrino Matarazzo hat seine Lehren aus den vergangenen Wochen gezogen und baut mehr auf Wettkämpfer als auf Trainingsweltmeister.

Drei sind raus, bis zu drei sind wieder drin. Während Daniel Didavi, Tanguy Coulibaly und Enzo Millot nach positiven Corona-Tests keinen Platz im Kader beanspruchen können, darf sich der Cheftrainer über die Rückkehr von Waldemar Anton freuen und auf die Rückkehr von Sasa Kalajdzic und möglicherweise auch Omar Marmoush hoffen. "Waldi ist voll fit, trainiert energetisch und ist bereit", erzählt Matarazzo, der bei Marmoush noch unsicher ist. "Omar ist ebenfalls zurück im Training. Aber die Corona-Infektion hat ihn schon ein wenig mitgenommen. Mal sehen, wie fit er sich fühlt, und ob er leistungsfähig ist für 30 Minuten oder nicht." Ähnliches gilt für Kalajdzic. "Sasa steigt nach seinen Wadenproblemen heute wieder ins Training ein. Ich hoffe, dass er ein gutes Abschlusstraining absolviert." Es sei noch offen, "ob er durchziehen kann oder ob die Wade wieder reagiert. Es hat gedauert, bis der Bluterguss verschwunden ist."

Wie viele Stürmer bringt Matarazzo?

Für den Kader sollte es wahrscheinlich reichen. Ob auch für die Startformation wird sich erst zeigen. "Ich hoffe, er kann eine Option sein. Wenn er nicht starten kann, hat Tiago Tomas natürlich in Leverkusen ein Ausrufezeichen gesetzt, um wieder auf dem Platz zu stehen." Der Portugiese, der zwei Treffer erzielte, hat sogar mehr als das. Das weiß auch Matarazzo, der sich Gedanken machen muss, wie er den 19-Jährigen in seinen Plänen integriert. "Es gibt die Möglichkeit, mit zwei Stürmern zu spielen, und die Möglichkeit ihn auf den Platz zu bringen und trotzdem mit einer Spitze zu spielen."

Ein Großteil der Leverkusen-Elf darf sich berechtigte Chancen auf einen erneuten Einsatz ausrechnen. Matarazzo hat aus den vergangenen Wochen klare Schlüsse gezogen. "Ich habe aus den Spielen zuletzt viel gelernt: was uns gutgetan hat, wo und wie ich anders agieren würde", so der Cheftrainer der Schwaben. "Ich werde den einen oder anderen Fehler, den ich gemacht habe, nicht zweimal machen." Fehler, die er nach kurzem Nachdenken lieber als "Erkenntnisse" bezeichnen will. Eine aus dem Leverkusen-Spiel sei das Thema "Charakter am Spieltag. Wer nimmt den Kampf an. Ebenso geht es auch um Bindung. Wer schafft es, die richtige Bindung zur Mannschaft, zu seinen Mitspielern aufzubauen, eine Einheit, eine Gruppe, die gemeinsam die Aufgaben lösen will".

Karazor und Stenzel als Musterbeispiele

Hier nennt der 44-Jährige Atakan Karazor oder Pascal Stenzel als Musterbeispiele. Zwei, die nicht immer zu den Auserwählten gehörten, aber immer zur Stelle waren und sind, wenn sie gebraucht werden, die durch ihren nimmermüden Einsatzwillen und ihre Professionalität sich und andere zu Leistung antreiben. Man brauche, so Matarazzos Erkenntnis, "nicht elf Einzelspieler, keinen, der keine Bindung zu seinen Nebenleuten findet. Das ist nicht synergetisch genug, um schlagkräftig zu sein. Es ist Fakt, dass wir Leute brauchen, die den Kampf annehmen können".

Mentalität schlägt Talent

Mentalität schlägt Talent ist die Nachricht an all diejenigen, die zu wenig aus ihren Möglichkeiten bisher gemacht haben und machen. Egal aus welchen Gründen. "Es gibt den einen oder anderen Spieler, der dem Druck und der Situation nicht standhalten kann", sagt Matarazzo ohne Namen zu nennen, die allerdings nicht schwer zu erraten sind. Zum Beispiel Mateo Klimowicz, Roberto Massimo oder Wahid Faghir, die viel mehr versprochen als sie bisher gehalten haben. "Wenn das so ist, ist es auch kein großes Problem. Dann ist es halt so, dann müssen diese Spieler ein paar Wochen warten, bis sie wieder ihre Chance bekommen, sich zu zeigen."