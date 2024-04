Welche EM-Spiele zeigt MagentaTV exklusiv?

Wenn die Fußball-Europameisterschaft Mitte Juni startet, richtet sich der Fokus auch darauf, wo die Spiele geschaut werden können. "MagentaTV" überträgt dabei alle 51 Spiele, für die meisten Partien erwarben aber auch andere Sender Sublizenzen. Hier erfahren Sie, welche Spiele exklusiv nur bei "MagentaTV" zu sehen sein werden.

Am 14. Juni 2024 beginnt die Europameisterschaft in Deutschland mit dem Eröffnungsspiel in München. In zehn Stadien wird in 51 Spielen der Nachfolger des amtierenden Europameisters Italien gesucht. Das Endspiel findet am 14. Juli im Berliner Olympiastadion statt.

Die Übertragungsrechte der EM 2024 in Deutschland liegen bei der Telekom. Auf MagentaTV werden alle 51 Spiele der Europameisterschaft zu sehen sein, davon fünf exklusiv.

Vorrunden-Abschluss der deutschen Gruppe nur bei MagentaTV

Die ersten drei Exklusivspiele sind bereits benannt worden: Ungarn gegen Schweiz (Samstag, 15. Juni 2024) und zum Vorrunden-Abschluss am 23. Juni 2024 Schottland gegen Ungarn (parallel zu Deutschland gegen Schweiz) werden live nur bei MagentaTV zu sehen sein - beides Spiele der Gruppe, in der auch das DFB-Team ums Weiterkommen kämpft. Außerdem wird das Spiel Slowenien gegen Serbien aus der Gruppe C (mit England und Dänemark) am Donnerstag, 20. Juni, nur live auf MagentaTV gezeigt. Dazu kommen noch zwei weitere Partien: Eine zum Abschluss der Gruppenphase sowie ein Achtelfinale. Die Auswahl wird erst im Laufe des Turniers getroffen.

Bis zu zwölf Stunden Live-Übertragung täglich - Auch andere Sender mischen mit

Bis zu zwölf Stunden täglich wird bei MagentaTV rund um die Spiele mit Interviews, Talks und Experten berichtet. Die Partien werden neben der Standardübertragung auch aus einer speziellen Taktik-Perspektive und für eine junge Zielgruppe interaktiv in einer Reaction-Show präsentiert, live und auf Abruf und für Bestandskunden ohne Zusatzkosten. Moderator der Sendungen bleibt Johannes B. Kerner.

MagentaTV hat sich zwar die Rechte für die Übertragung aller 51 Spiele gesichert, doch auch drei andere Sender erwarben in Deutschland Sublizenzen. Bereits im August gab das Bonner Unternehmen bekannt, dass im Rahmen einer umfangreichen Kooperation mit RTL zwölf Spiele beim Privatsender laufen werden. Zudem darf RTL mit Schlusspfiff Highlight-Zusammenfassungen anbieten.

Auch ARD und ZDF erwarben Sublizenzen von der Telekom. Demnach werden sie 34 der 51 Spiele live übertragen - unter anderem alle Spiele der deutschen Mannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Endspiel. Alle genauen Infos, wer welche Spiele überträgt, erhalten Sie hier.