Welche Aufgaben haben Schiedsrichter im eSport?

Viele Regeln werden im eSport durch die Videospiele selbst festgelegt und kontrolliert. Welche Aufgaben bleiben da eigentlich für die Schiedsrichter im professionellen Gaming? Frag Marius klärt auf!

Foulspiel, Handspiel, Abseits - all das muss im physischen Fußball letztlich der Schiedsrichter bewerten und ahnden. In Simulationen übernimmt das der jeweilige Titel selbst. Ob eine Aktion auf dem virtuellen Rasen abgepfiffen gehört, entscheiden EA SPORTS FC 24, eFootball 2024 & Co. Das gilt auch für viele andere Videospiele. Welche Aufgaben haben denn dann noch die Schiedsrichter im eSport?

Dieser Frage will Host Marius Lauer heute Abend im Livestream auf den Grund gehen. Er wird dabei verschiedene Disziplinen des eSports beleuchten. Unterscheiden sich die Verantwortlichkeiten je nach Titel? Gibt es womöglich Disziplinen, die ganz ohne Referee auskommen? Welche Qualifikationen muss ein eSport-Schiedsrichter mitbringen, um auch auf höchstem Niveau die Integrität des Wettbewerbs zu wahren?

Große Expertise für ein großes Thema

Ein umfangreiches Feld, für das Lauer sich entsprechend kompetente Unterstützung an die Seite holt. Zu Gast sein wird einerseits Markus Schwenn, der selbst Kommentator und Moderator ist. Er bringt aber auch wertvolle Erfahrungen mit der Administration von Turnieren, dem Auftritt der Unparteiischen auf der Bühne und dem Thema Cheating mit. Ergänzt wird die Runde durch Jörg Jakob, Senior Tournament Manager bei Freaks 4U Gaming. Gemeinsam blickt das Trio hinter die Kulissen der eSport-Events.

