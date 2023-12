Welch wird erste Schiedsrichterin in der Premier League

Rund um die Weihnachtszeit wird im Schiedsrichterwesen der englischen Premier League Geschichte geschrieben.

Wie die Premier League am Donnerstag bekanntgab, wird die Unparteiische Rebecca Welch am 23. Dezember beim Duell des FC Fulham mit dem FC Burnley als erste Frau ein Spiel in Englands höchster Fußballliga leiten.

Zudem wird am zweiten Weihnachtstag, dem traditionellen Boxing Day, Sam Allison als erster schwarzer Schiedsrichter seit Uriah Rennie vor 15 Jahren im Einsatz sein. Der 42-Jährige pfeift die Partie Sheffield United gegen Luton Town.

Allison war in dieser Saison in der Championship im Einsatz, nachdem er in der vergangenen Saison Spiele in der League One und League Two geleitet hatte. Zuvor war er als Fußballer bei Swindon, Bristol City, Bournemouth und Exeter City aktiv.

FIFA-Schiedsrichterin Welch hat bereits als erste Frau in der zweiten Liga der Männer ihr Debüt gegeben. Ende November war die 40-Jährige bei der Championship-Partie zwischen Birmingham City und Sheffield Wednesday durch frauenfeindliche Gesänge im Stadion beleidigt worden. Zwei jugendliche Fußball-Fans wurden vorübergehend festgenommen.

Ebenfalls im November war Welch beim 1:0-Sieg von Manchester United gegen Fulham im Craven Cottage als vierte Offizielle die erste Frau, die in der Premier League als Schiedsrichterin eingesetzt wurde.

cfl, dpa