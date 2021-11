Weitschuss und "Scorpion Kick": Schick und Lazaro auf Shortlist für Puskas-Preis

Ein aktueller und ein ehemaliger Bundesliga-Profi dürfen sich Chancen ausrechnen, im Jahr 2021 das schönste Tor geschossen zu haben.

Tschechiens Nationalspieler Patrik Schick von Bundesligist Bayer Leverkusen und der Ex-Gladbacher Valentino Lazaro kämpfen gegen neun Konkurrenten um den Puskas-Preis 2021 des Weltverbandes, der damit das schönste Tor im Kalenderjahr ermittelt. Die FIFA jedenfalls hat die beiden Profis auf ihre elf Namen umfassende Shortlist genommen. Eins ist jetzt schon sicher: Der Sieger wird auf Ex-Bundesliga-Profi Heung-Min Son (Tottenham Hotspur) folgen, der vor Jahresfrist das schönste Tor erzielt hatte.

Schick hatte im EM-Spiel am 14. Juni gegen Schottland aus 45 Metern getroffen, Lazaro war im Spiel der Gladbacher Borussia bei Bayer Leverkusen ein sogenannter "Scorpion Kick" gelungen: Der Österreicher, der inzwischen für Benfica spielt, hatte den Ball seitlich in der Luft liegend und mit dem Rücken zum Tor per Hacke ins linke Toreck befördert.

Der Gewinner wird von einer internationalen Jury, bestehend aus einem Gremium von FIFA-Legenden sowie von auf FIFA.com registrierten Fans aus aller Welt, gewählt. Die Stimmen jeder dieser beiden Gruppen werden gleich gewichtet. Der Preis wird am 17. Januar in Zürich verliehen.

Auch Mahrez und Lamela im Rennen

Die neben Schick und Lazaro weiteren Nominierten sind: Luis Diaz (Kolumbien, Tor bei der Copa America gegen Brasilien), Gauthier Hein (Frankreich, Tor im Zweitliga-Spiel Chamois Niortais FC gegen AJ Auxerre), Erik Lamela (Argentinien, Tor für Tottenham gegen Arsenal), Riyad Mahrez (Algerien, Tor in der Afrika-Cup-Qualifikation gegen Simbabwe), Sandra Owusu-Ansah (Ghana, Tor beim Spiel Kumasi Sports Academy Ladies FC gegen Supreme Ladies FC), Vangelis Pavlidis (Griechenland, im Eredivisie-Spiel Willem II Tilburg gegen Fortuna Sittard), Daniela Sanchez (Mexiko, in der Queretaro FC gegen Atletico de San Luis), Mehdi Taremi (Iran, Spiel FC Chelsea gegen FC Porto) und Caroline Weir (Schottland, Manchester City - Manchester United).