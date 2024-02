Weiterverkauf von Mangala nach Lyon könnte dem VfB zwei Millionen Euro bringen

Dem VfB Stuttgart könnte ein erfreulicher Geldregen winken. Ein möglicher fester Transfer seines Ex-Spielers Orel Mangala von Nottingham Forest zu Olympique Lyon bringt dem VfB im Idealfall eine Nachzahlung von knapp zwei Millionen Euro.

Die Kassen der Schwaben sind nicht erst seit gestern klamm. Entsprechend müssen sie in allen Bereichen, besonders in Transferfragen, konsequent haushalten. Jetzt darf sich der Traditionsklub vom Neckar eventuell über eine stattliche Millionen-Summe freuen. Der Weiterverkauf von Orel Mangala von Nottingham Forest zu Olympique Lyon kann dem VfB im Idealfall knapp zwei Millionen Euro in die Kasse spülen.

Für eine Leihgebühr von zehn Millionen Pfund (umgerechnet etwa 11,7 Millionen Euro) wechselt Mangala auf Leihbasis bis zum Saisonende nach Lyon. Anschließend haben die Franzosen eine Kaufoption, der Mittelfeldmann würde dann 15 Millionen Pfund (etwa 17,5 Millionen Euro) kosten, dazu könnten drei Millionen Pfund Boni dazukommen. Sollte dieser Fall der festen Verpflichtung eintreten, dürfen sich die Schwaben über zwei Millionen Euro freuen.

Der Belgier, der in der Saison 2017/2018 sowie zwischen Sommer 2019 und Sommer 2022 das Trikot des VfB getragen hat, beendet damit seine Station in der Premier League und wechselt nach Frankreich. Olympique hat als einstiger Champions-League-Dauergast und vielfacher Meister und Pokalsieger Frankreichs seine besten Zeiten hinter sich. In dieser Spielzeit kämpft man in der drittgrößten Stadt der Republik als Tabellensechzehnter in der Ligue 1 gegen den drohenden Abstieg. Mangala soll helfen, die Verbannung aus der Erstklassigkeit zu verhindern.

Im Juli 2022 war der Nationalspieler, der 109 Pflichtspiele in der Bundesliga und im DFB-Pokal für die Schwaben absolviert hat, nach Nottingham gewechselt. Für die Basisablöse von rund 13 Millionen Euro und zusätzlichen Bonuszahlungen über weitere rund vier Millionen. Und einer in den Verträgen inkludierten Weiterverkaufsbeteiligung von 14 Prozent. Nach 47 Premier-League-Einsätzen verlässt Mangala zunächst einmal auf Leihbasis die Insel.

Ein fixer Wechsel Mangalas im Sommer nach Lyon würde für die Stuttgarter lukrativ sein. Denn aus dem die Ablöse an den VfB übersteigenden Betrag würde Stuttgart 14 Prozent erhalten. Nach kicker-Informationen soll es sich dabei um rund zwei Millionen Euro handeln, die der Traditionsklub gut gebrauchen kann.