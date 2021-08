"Weiterkommen das Wichtigste": Kiel zieht den Kopf spät aus der Schlinge

Zweitligist Holstein Kiel entschied das Duell in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen die SG Weiche Flensburg für sich. Nach einer ereignislosen regulären Spielzeit (0:0) setzte sich der Favorit nach 120 Minuten mit 4:2 durch.

In der regulären Spielzeit gab es für die Fans beider Klubs wenig zu sehen. Die favorisierten Kieler hatten in der 76. Minute sogar Glück, dass der kapitale Schnitzer von Innenverteidiger Thesker von den Flensburgern nicht bestraft wurde.

Nachdem die Kieler erst in der letzten Minute und in der Nachspielzeit der Verlängerung für die Treffer drei und vier und somit für den Genickbruch der SG Weiche Flensburg sorgten, waren die Störche nach dem engen Pokalspiel erleichtert. KSV-Trainer Ole Werner nannte es ein "schweres Spiel gegen eine kampfstarke Flensburger Mannschaft" und mahnte zugleich an, dass die Störche jeweils nach den Führungstreffern durch Arp (94., Elfmeter) und Sander (105., Linksschuss) zu schnell den Ausgleichstreffer kassierten.

Beide Teams zeigen mentale Stärke

Der Kieler Kapitän Hauke Wahl zog das Positive aus dem Spielverlauf. Der Kapitän hob hervor, dass die Mannschaft nach zweimaligem Ausgleich Mentalität zeigte und "immer an sich glaubte". Die Entwicklung der Partie, mit den späten Treffern durch Reese (120., Linksschuss) und Routinier Fin Bartels (122., Rechtsschuss), gibt dem Spielführer der KSV recht. Der Torschütze zum 4:2 fasste gut zusammen, dass "Weiterkommen das Wichtigste ist", auch wenn die Gäste nicht "vollständig zufrieden sein können", weil sie bis kurz vor Schluss zittern mussten.

Für die SG Weiche Flensburg geht es nächstes Wochenende im Landespokal Schleswig-Holstein weiter, und in der Woche darauf folgt der Auftakt in die kommende Regionalliga-Saison. Holstein Kiel empfängt am kommenden Samstag den SSV Jahn Regensburg. Die Kieler werden das Momentum des Pokals mitnehmen wollen, um nach dem miserablen Saisonstart (2 Spiele, 0 Punkte) in der 2. Bundesliga wieder in die Erfolgsspur zu kommen.