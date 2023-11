Weiterer Eisenmenger kommt: Auch Magnus unterschreibt in Mannheim

Die Adler Mannheim haben erneut auf die vielen verletzungsbedingten Ausfälle in der Offensive reagiert und Magnus Eisenmenger verpflichtet.

Der Angreifer unterzeichnete einen Vertrag bis zum Ende dieser Saison, wie DEL-Kliub am Freitag mitteilte. Der 23-Jährige ist der jüngere Bruder des neuen Nationalspielers Maximilian Eisenmenger, der vor dieser Saison zu den Adlern wechselte, und aktuell beim Deutschland Cup im Einsatz ist.

Alavaara: "Technisch versierter" Spieler

Momentan stehen den Mannheimern mit Ryan MacInnis, Jordan Szwarz, Stefan Loibl und Kris Bennett gleich vier Angreifer nicht zur Verfügung. Zuvor hatte der Branchenkrösus aus der Kurpfalz Ex-NHL-Stürmer Tyler Ennis nachverpflichtet sowie U-23-Spieler Yannick Proske im Tausch gegen Taro Jentzsch aus Iserlohn geholt.

"Trotz seines noch jungen Alters hat Magnus bereits in einigen Ligen auf unterschiedlichem Niveau gespielt. Er weiß, was es bedeutet, hart zu arbeiten und an seine Grenzen zu gehen. Zudem ist er technisch versiert und läuferisch gut ausgebildet", sagte Sportmanager Jan-Axel Alavaara über die erneute Nachverpflichtung.

Gute Drähte nach Schweden

Magnus Eisenmenger spielte zuletzt für AIK in der zweiten schwedischen Liga. In sechs Spielen für den Klub aus Stockholm erzielte er ein Tor. In der vergangenen Spielzeit war er nach 32 Partien (zwei Tore, drei Vorlagen) während der Saison zu Almtuna IS, ebenfalls ein schwedischer Zweitligist, gewechselt und hatte dort drei Treffer in 20 Partien erzielt.

Beide Eisenmenger-Brüder besitzen neben der deutschen auch die schwedische Staatsbürgerschaft und spielten im Nachwuchsbereich lange Zeit in Schweden.