"Weiterer Ankerspieler": Haching bindet Maier bis 2026

Die SpVgg Unterhaching macht in Sachen Personalplanung weiter Nägel mit Köpfen. Mit Sebastian Maier wird ein weiterer Routinier an die Oberbayern gebunden.

Zieht die Fäden in Unterhaching: Sebastian Maier. IMAGO/foto2press

Nach Manuel Stiefler (35) und Simon Skarlatidis (32) hat die SpVgg Unterhaching mit Sebastian Maier den nächsten erfahrenen Spieler für die Zukunft gebunden. Der 30-jährige Landshuter, der für Hannover 96 schon erst- sowie für 1860 München, den FC St. Pauli und den VfL Bochum zweitklassig spielte, unterschrieb bei den Oberbayern einen neuen Vertrag, der bis zum 30. Juni 2026 Gültigkeit hat.

"Es ist ein super Signal für den gesamten Verein, unsere Philosophie und die Mannschaft, dass wir mit Basti Maier einen weiteren Ankerspieler von unserem Weg überzeugen konnten. Darüber sind wir sehr froh, weil er durch seine enorme Qualität auf dem Platz und durch seine Art außerhalb des Spielfeldes eine tragende Rolle spielt und vorangeht", sagte Markus Schwabl, Sportdirektor der Spielvereinigung und Teamkollege Maiers, bei der Verkündung der Personalmeldung.

Maier lobt "das Miteinander in der Kabine"

Mittelfeldstratege Maier kam im Sommer 2022 von Türkgücü München zum Nachbarn. Er geht damit 2024/25 in seine dritte Spielzeit mit den Rot-Blauen, für die er schon 61 Pflichtspiele bestritten hat; 28 davon waren Drittliga-Partien in der abgelaufenen Runde, in der Maier drei Tore erzielte und fünf auflegte (kicker-Notenschnitt 3,00).

"Ich bin sehr glücklich, meinen Vertrag bei den Vorstädtern verlängert zu haben", so Maier, der sich bei der SpVgg wohlfühlt und "das Miteinander in der Kabine unfassbar zu schätzen" weiß. Unterhaching schloss die abgelaufene Spielzeit als Aufsteiger auf Tabellenplatz neun ab und geriet zu keiner Zeit in Abstiegsgefahr.