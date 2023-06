Weitere Testspiele fix: Der Sommerfahrplan des BVB

Borussia Dortmund hat seinen Sommerfahrplan vor der neuen Saison weiter gefüllt. Schon vor der USA-Reise sind Testspiele geplant.

Nach dem bitteren Saisonfinale mit der im letzten Moment verspielten Meisterschale will Borussia Dortmund 2023/24 aufs Neue angreifen. Am Mittwoch, 5. Juli, versammelt Trainer Edin Terzic seine Schützlinge erstmals nach der Sommerpause wieder und bittet zu Leistungstests. Exakt eine Woche später steht in Hamm bereits das erste Testspiel an: Oberligist Westfalia Rhynern darf sich mit dem Vizemeister messen (12. Juli, 18 Uhr).

Am 19. Juli ist ein weiteres Testspiel geplant, für das noch ein Gegner gesucht wird, ehe Marco Reus, Mats Hummels & Co. am Samstag, 22. Juli, um 16.30 Uhr beim Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt antreten. Die weiteren Testspiele finden dann allesamt während der Tour durch die USA statt, die vom 24. Juli bis 3. August angesetzt ist.

San Diego, Las Vegas, Chicago

Dann bekommen es die Dortmunder in San Diego mit San Diego Loyal (28. Juli, 4.30 Uhr MESZ), in Las Vegas mit Englands Rekordmeister Manchester United (31. August, 3 Uhr MESZ) sowie in Chicago mit dem FC Chelsea (3. August, 2.30 Uhr MESZ) zu tun.

Nach der Rückkehr nach Deutschland findet am 6. August die offizielle Saisoneröffnung im Signal-Iduna-Park statt, für das der BVB noch Informationen zu Rahmenprogramm und Vorverkauf bekanntgeben will. Während sich die Anhänger dann mindestens auf Neuzugang Ramy Bensebaini (Abwehr, Borussia Mönchengladbach) freuen dürfen, wird Jude Bellingham nicht mehr dabei sein. Am Mittwoch wurde der 103-Millionen-Euro-Transfer des Mittelfeldspielers zu Real Madrid offiziell.

Das erste Pflichtspiel werden die Schwarz-Gelben dann zwischen dem 11. und 14. August bestreiten, wenn die erste DFB-Pokal-Runde über die Bühne geht, die an diesem Sonntag (ab 17.10 Uhr, LIVE! bei kicker) ausgelost wird. Am Wochenende 18./19./20. August geht dann die Bundesliga wieder los. Den neuen Spielplan wird die DFL am 30. Juni veröffentlichen.

Der Sommerfahrplan des BVB in der Übersicht:

5. Juli: Trainingsstart

12. Juli: Testspiel in Hamm bei Westfalia Rhynern (18 Uhr)

19. Juli: Testspiel (Gegner noch offen)

22. Juli: Testspiel bei Rot-Weiß Erfurt (16.30 Uhr)

24. Juli: Start USA-Reise

28. Juli: Testspiel in San Diego gegen San Diego Loyal (4.30 Uhr MESZ)

31. Juli: Testspiel in Las Vegas gegen Manchester United (3 Uhr MESZ)

3. August: Testspiel in Chicago gegen den FC Chelsea (2.30 Uhr MESZ)

6. August: Saisoneröffnung