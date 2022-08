"Weitere qualitative Alternative": Carl Zeiss Jena holt Gipson

Der FC Carl Zeiss Jena ist nach dem Saisonstart in der Regionalliga Nordost noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden und hat Ken Gipson (26) aus Großaspach an die Saale gelockt.

Der FC Carl Zeiss Jena verstärkt sich nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Drittliga-Absteiger Viktoria Berlin noch einmal in der Defensive. Von Regionalliga-Absteiger SG Sonnenhof Großaspach wechselt Ken Gipson an die Saale. Der 26-Jährige, der sich auf der defensiven Außenbahn am wohlsten fühlt, blickt auf sechs Zweit- (für RB Leipzig und den SV Sandhausen) und 15 Drittliga-Einsätze (für Großaspach) zurück, stand zudem in über 100 Regionalliga-Spielen auf dem Feld.

"Ken bringt eine Menge Erfahrung mit und freut sich total auf die neue Aufgabe hier in Jena", so FCC-Trainer Andreas Patz zum Transfer des gebürtigen Ludwigsburgers in einer Meldung des Regionalligisten. Jenas Sportdirektor Tobias Werner ergänzt: "Mit Ken gewinnen wir eine weitere qualitative Alternative für unsere Defensive hinzu, die zudem alle Positionen im defensiven Bereich abdecken kann."

Der Deutsch-Amerikaner unterschrieb zunächst für die laufende Saison. Er erhält die Nummer 3. Erstmals im Jenaer Dress auflaufen könnte Gipson am Sonntag beim Gastspiel bei TeBe Berlin.